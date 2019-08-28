Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.

с чего всё началось

Общая сумма долгов россиян за услуги ЖКХ достигла 564,5 миллиарда рублей, рассказали газете «Известия» в пресс-службе Минстроя. В первом квартале 2019 года задолженность увеличилась на 28,7 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей "Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.

Общество Во Владивостоке введен режим ЧС Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия Как минимум два человека стали жертвами обрушения стены в Новосибирске Как минимум два человека погибли при обрушении стены в Новосибирске, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Политика Зеленский снова позвал США в нормандский формат Как передает пресс-служба офиса президента, в ходе этой встречи глава украинского государства заявил, что Украина приветствовала бы присоединение Штатов к нормандскому формату.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Армия и оружие Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу Гитлеровская Германия не смогла создать собственное ядерное оружие, потому что ее руководство не считало эту задачу приоритетной, а германские атомщики не просили серьезного финансирования, рассказал РИА Новости советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.

Общество В РАНХиГС назвали число самозанятых в России Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.

Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне» «Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Общество В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район» Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Экономика Путина беспокоит медленный рост доходов россиян Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Происшествия На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон» В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».

Футбол Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи стал игроком бельгийского «Эйпена».

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Авто На тестах замечена гибридная версия кроссовера Kia XCeed Компания KIA готовит к выпуску гибридную версию нового компактного кроссовера KIA XCeed.

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Армия и оружие Израильские баллистические ракеты начали угрожать России Отсутствие контроля за израильским вооружением привело к тому, что теперь как минимум две израильские баллистические ракеты угрожают России.

Политика Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.