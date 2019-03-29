Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекордуLenta.ru 11:10
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, сообщает ТАСС. По ее словам, долговая нагрузка населения достигла уровня 9,9 процента.
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с чего всё началось
Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.РИА Новости05:17
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