Долги россиян приблизились к историческому рекордуLenta.ru 11:10

Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

с чего всё началось

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, сообщает ТАСС. По ее словам, долговая нагрузка населения достигла уровня 9,9 процента.

Политика Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Экономика Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9% Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.

Армия и оружие Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160 Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.

Происшествия Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.

Политика Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.

Религия В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.

Политика Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.

Экономика В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.

Происшествия В Мексике суд назначил похитителям мигрантов 6,7 тысячи лет тюрьмы Уточняется, что двум похитителям назначено по 1,9 тысячи лет тюрьмы, еще двое получили 1,7 тысячи и почти 1,2 тысячи лет заключения, пишет РИА Новости.

Происшествия В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.

Происшествия Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Религия РПЦ не обращалась к властям Петербурга по вопросу передачи Исаакия Власти Петербурга не получали обращений от Русской православной церкви (РПЦ) по использованию Исаакиевского собора после того, как распоряжение о порядке его передачи Санкт-Петербургской епархии утратило силу 30 декабря 2018 года.

Армия и оружие Стартовала Международная олимпиада курсантов по иностранному языку В Михайловской военной артиллерийской академии стартовала всеармейская V Международная олимпиада курсантов по иностранному языку.

Политика Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.

Армия и оружие Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.

Хоккей Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Сент-Луис» "Рейнджерс" переиграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Команда из Нью-Йорка прервала четырехматчевую серию побед "Блюз".

Происшествия Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Бурятии Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу на границе России и Монголии, недалеко от населенного пункта Кырен в Республике Бурятия.