Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимумуВедомости 08:49

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам. В связи с этим регулятор решил повысить с 1 апреля на 30 п. п. надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам с полной стоимостью от 10 до 30%.
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ЦБ обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян

Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
РИА Новости05:17

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Россияне надувают кредитный пузырь

Взгляд.ру12:35

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Газета.Ru05:01

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

РБК06:04

Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику

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ЦБ обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян

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В Банке России заявили, что долговая нагрузка населения приблизилась к историческому пику

ТАСС05:01

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Коммерсантъ07:02
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Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
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Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

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Политика

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Происшествия

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Полиция проверяет информацию о стрельбе близ станции Московского центрального кольца (МЦК) около торгово-развлекательного центра "Гагаринский", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Политика

Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский

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Общество

Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский умер на 55 году жизни, пишет «Медуза» со ссылкой на его подругу и коллегу по изданию Веронику Куцылло.
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Виновник ДТП на Можайском шоссе сдался полиции после призыва Кадырова

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Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
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Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
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В массовом вымирании амфибий ученые обвинили грибковое заболевание

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Известный режиссёр и постоянный судья игр КВН Юлий Гусман перенёс операцию на сердце.
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Темпы потепления на территории России более чем в два с половиной раза превышают среднемировые.
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Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

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Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
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