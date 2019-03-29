Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимумуВедомости 08:49
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам. В связи с этим регулятор решил повысить с 1 апреля на 30 п. п. надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам с полной стоимостью от 10 до 30%.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.РИА Новости05:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Политика
Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Хоккей
Цулыгин: считаем, что была помеха Метсоле со стороны Широкова
Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда Сергея Широкова, однако арбитры, посмотрев повтор, не стали менять первоначальное решение.
Обновлено в 16:18
Общество
Львицу Симону прооперировали в Москве
Завтра львица вернется в Петербург. Как ранее сообщали специалисты, таких операций со временем может понадобиться несколько.
Обновлено в 10:56
Футбол
«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»
«Эспаньол» ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о деньгах.
Обновлено в 15:43
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Политика
В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах
Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Один человек ранен в результате стрельбы близ станции МЦК в Москве
Полиция проверяет информацию о стрельбе близ станции Московского центрального кольца (МЦК) около торгово-развлекательного центра "Гагаринский", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 09:17
Политика
Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский
27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 15:03
Общество
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский умер на 55 году жизни, пишет «Медуза» со ссылкой на его подругу и коллегу по изданию Веронику Куцылло.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено в 16:28
Авто
Kia представила новый компактный кроссовер
Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Политика
Минобороны отказалось предоставлять частоты для 5G
В Минобороны предложили использовать частоты 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц, уже одобренные Госкомиссией по радиочастотам.
Обновлено в 06:28
Кино
HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»
Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Юлий Гусман перенёс операцию на сердце
Известный режиссёр и постоянный судья игр КВН Юлий Гусман перенёс операцию на сердце.
Обновлено в 07:09
Общество
Темп потепления в России превышает мировой уровень
Темпы потепления на территории России более чем в два с половиной раза превышают среднемировые.
Обновлено в 16:41
Политика
Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Обновлено в 07:49
Происшествия
Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом
За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10