Финансы

Долги россиян по кредитам рекордно выросли за пять летSnob.ru 08:13

Объем задолженности по кредитам в номинальном выражении достиг 14,9 триллиона рублей. Как отмечает издание, сложившаяся ситуация — это рекорд с 2013 года, когда рост долгов россиян вырос почти на 30 процентов и достиг объема в 9,7 триллиона рублей.
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с чего всё началось
В 2018 году долги россиян по кредитам выросли на 22,8% против 13,2% в 2017 году, следует из обзора
 развития банковского сектора России, опубликованного ЦБ (*.pdf).
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