Экономика
РБКДолги россиян по ЖКХ превысили полтриллиона рублей
По итогам первого квартала 2019 года задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 564,5 млрд руб. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минстроя России.
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с чего всё началось
Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.Известиявчера в 17:02
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