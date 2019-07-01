Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.

Тревогу забили даже в Минфине: долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень. Рост обязательных выплат россиян – в адрес государства и по кредитам достиг рекордного уровня начиная с 2014 года.

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