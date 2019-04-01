Суммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 12,8% и по состоянию на 1 июля составила составила 2 млрд 570 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Долги по зарплате в России в июне сократились на 12,8%

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