Экономика
Долги по зарплате в России в июне сократились на 12,8%REGNUM 09:32
Суммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 12,8% и по состоянию на 1 июля составила составила 2 млрд 570 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Политика
Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.
Обновлено в 09:35
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В ЕСПЧ получили около сотни жалоб на домашнее насилие от россиянок
Ранее в Минюсте России заявили агентству, что за последние восемь лет в ЕСПЧ поступило шесть жалоб от россиянок, которые подверглись домашнему насилию.
Обновлено в 04:47
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Ранее Die Welt, ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
Обновлено в 04:06
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Транспорт
Большегрузы вернутся с «Тавриды» на старую дорогу
Как передает «Крымская газета», для обеспечения безопасности на трассе «Таврида» министерство транспорта перенаправило движение большегрузов с трассы на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии, обратно на «Тавриду» они будут выезжать уже за Белогорском.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться
В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения.
Обновлено в 09:49
Политика
Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Обновлено в 08:12
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Общество
Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр
Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено в 08:49
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Общество
Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России
В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.
Обновлено в 09:39
Хоккей
Войнов об общении с Сушинским: Больше вопросов было у меня
Хоккеист отметил, что вопросов больше было у него — он спрашивал, нужен он или не нужен, и с какой целью его будут использовать.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью
В начале февраля сообщалось, что первое место по заболеваемости корью в Европе в 2018 году заняла Украина.
Обновлено в 03:02
Общество
Минпросвещения проверит невыплату денег учителям за ЕГЭ
Минпросвещения проверит, как оплачивалась в регионах работа учителей на государственных экзаменах.
Обновлено в 04:49
Финансы
Чистая прибыль Citigroup в I полугодии выросла на 4%
Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. в первом полугодии 2019 года увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 9,51 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
CNN: Ассанж вмешивался в американские выборы из посольства Эквадора
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж лично руководил вмешательствами в американские выборы президента в 2016 году, находясь в лондонском посольстве Эквадора, сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчеты о слежке за хакером.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Наука
Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни
40 лет назад ученые думали, что смогут изменить на Марсе атмосферу и заселить эту планету, но теперь социалисты понимают, что с нынешними технологиями создать атмосферу на Марсе как на земле невозможно.
Обновлено вчера в 14:34