Экономика

Долги по зарплате в России в июне сократились на 12,8%REGNUM 09:32

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Суммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 12,8% и по состоянию на 1 июля составила составила 2 млрд 570 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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В России сократились долги по зарплате

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