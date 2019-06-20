Экономика
Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 1,6%Интерфакс 09:19
Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 948,5 млн рублей, увеличившись за май на 47,8 млн рублей, или на 1,6%, сообщил в четверг Росстат.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:58, Вашингтон
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
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Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
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Западные СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности
На днях супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с другими членами королевской семьи посетили королевские скачки Royal Ascot 2019.
Обновлено в 04:58
Политика
Первый поезд пустят по Крымскому мосту из Москвы – КЖД
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Обновлено в 09:08
Политика
Путин ответил уральцу, не надоело ли ему быть президентом
Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом России.
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Путин рассказал о декриминализации статьи 228 УК для врачей
Владимир Путин ответил на вопрос Нюты Федермессер о паллиативной помощи и опиоидных анальгетиках.
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Политика
В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора
Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму
Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
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Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Экономика
BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров
BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.
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Авто
Представили обновленный кроссовер Cadillac XT5
Компания Cadillac представила в Китае обновленную версию кроссовера XT5.
Обновлено в 02:35
Политика
Многодетная семья из Донбасса попросила у Путина гражданство РФ
Многодетная семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из Донбасса, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Обновлено в 09:07
Музыка
Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music
Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Путин ответил на вопрос журналиста Пучкова о фейковых новостях
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Дмитрия Пучкова, который спросил во время Прямой линии о фейковых новостях.
Обновлено в 08:04
Политика
Путин рассказал, как Россия будет реагировать на кибератаки
Действующая администрация США никакого ответа не предоставила, добавил он. Путин рассказал, как Россия будет реагировать на кибератаки.
Обновлено в 08:49
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Astra Linux выпустила учебное пособие по безопасности ОС
Группа компаний Astra Linux сообщает о том, что научно-техническое издательство «Горячая линия – Телеком» выпустило 3 издание учебного пособия «Безопасность операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition», авторами которого выступили ученые и преподаватели П.В. Буренин, П.Н. Девянин, Е.В. Лебеденко, В.Г. Проскурин, А.Н. Цибуля.
Обновлено в 08:26
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Энергетика
Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»
Обновлено в 07:28
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YouTube улучшил качество 100 культовых клипов
Обновлено в 04:12
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»
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Обновлено в 05:00
Единоборства
Хабиб начнет подготовку к бою с Порье в США в начале июля
«Уже в начале июля Хабиб будет в США», — цитирует менеджера российского бойца Ризвана Магомедова ТАСС.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Завтра Xiaomi представит новую линейку смартфонов
Глава Xiaomi, Лэй Цзюнь, в своём блоге в Weibo объявил о завтрашней презентации новой линейки смартфонов.
Обновлено в 05:39
Политика
Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой
Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Обновлено в 08:51
Политика
Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань впервые отправился с визитом в Пхеньян.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
ВСУ за сутки тринадцать раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Обновлено вчера в 03:37