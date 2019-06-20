Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 1,6%Интерфакс 09:19

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 948,5 млн рублей, увеличившись за май на 47,8 млн рублей, или на 1,6%, сообщил в четверг Росстат.

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 1,6%

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.

Шоу-бизнес Западные СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности На днях супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с другими членами королевской семьи посетили королевские скачки Royal Ascot 2019.

Политика Первый поезд пустят по Крымскому мосту из Москвы – КЖД Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин рассказал, что пассажирские поезда планируется пустить по Крымскому мосту 9-10 декабря 2019 года.

Футбол Срна вернулся в «Шахтёр» и войдёт в тренерский штаб Бывший капитан «Шахтёра» Дарио Срна войдёт в тренерский штаб клуба. Об этом 20 июня сообщается на сайте клуба.

Политика Путин рассказал о декриминализации статьи 228 УК для врачей Владимир Путин ответил на вопрос Нюты Федермессер о паллиативной помощи и опиоидных анальгетиках.

Политика В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.

Политика Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.

Экономика BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.

Авто Представили обновленный кроссовер Cadillac XT5 Компания Cadillac представила в Китае обновленную версию кроссовера XT5.

Политика Многодетная семья из Донбасса попросила у Путина гражданство РФ Многодетная семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из Донбасса, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.

Политика Путин ответил на вопрос журналиста Пучкова о фейковых новостях Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Дмитрия Пучкова, который спросил во время Прямой линии о фейковых новостях.

Политика Путин рассказал, как Россия будет реагировать на кибератаки Действующая администрация США никакого ответа не предоставила, добавил он. Путин рассказал, как Россия будет реагировать на кибератаки.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Гаджеты Astra Linux выпустила учебное пособие по безопасности ОС Группа компаний Astra Linux сообщает о том, что научно-техническое издательство «Горячая линия – Телеком» выпустило 3 издание учебного пособия «Безопасность операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition», авторами которого выступили ученые и преподаватели П.В. Буренин, П.Н. Девянин, Е.В. Лебеденко, В.Г. Проскурин, А.Н. Цибуля.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов» Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.

Единоборства Хабиб начнет подготовку к бою с Порье в США в начале июля «Уже в начале июля Хабиб будет в США», — цитирует менеджера российского бойца Ризвана Магомедова ТАСС.

Гаджеты Завтра Xiaomi представит новую линейку смартфонов Глава Xiaomi, Лэй Цзюнь, в своём блоге в Weibo объявил о завтрашней презентации новой линейки смартфонов.

Политика Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.