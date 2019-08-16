Экономика
Долги по зарплате в РФ в июле выросли на 7,1%Интерфакс 09:53
Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2019 года составила 2 млрд 752,6 млн рублей, увеличившись за июль на 182,9 млн рублей, или на 7,1%, сообщил в пятницу Росстат.
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Задолженность по зарплате выросла почти на 3,3 млн рублей в Забайкалье
Московский Комсомолец Читавчера в 21:15
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
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