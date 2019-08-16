Экономика

Долги по зарплате в РФ в июле выросли на 7,1%Интерфакс 09:53

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2019 года составила 2 млрд 752,6 млн рублей, увеличившись за июль на 182,9 млн рублей, или на 7,1%, сообщил в пятницу Росстат.
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