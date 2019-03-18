Экономика

Долги по зарплатам в феврале снизились на 5,7% — до 2,55 млрд рублейRambler News Service 09:00

Задолженность по зарплате по состоянию на 1 марта имелась перед 41,9 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности.
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Задолженность по зарплате в РФ сократилась в феврале на 5,7%

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