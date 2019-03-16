Экономика
Долги по зарплатам в феврале снизились на 5,7% — до 2,55 млрд рублейRambler News Service 09:00
Задолженность по зарплате по состоянию на 1 марта имелась перед 41,9 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности.
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Долги забайкальских работодателей перед сотрудниками выросли за месяц почти в 2 раза
Чита.Ру15 марта в 21:35
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Экономика
Бизнес пожаловался президенту на неналоговые платежи
Бизнес пожаловался президенту на инициативу Министерства финансов России включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Житель Камчатки осужден за попытку вступить в ДАИШ
К десяти годам лишения свободы приговорен житель Камчатки за попытку вступить в террористическую организацию ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 22:17
Политика
Экс-депутат Рады поздравил Крым с годовщиной воссоединения с Россией
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал открытое обращение к крымчанам по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.
Обновлено в 20:23
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 18:37
Политика
Пушков оценил предложение НАТО о возвращении Крыма Украине
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил предложение НАТО о возвращении Крыма под контроль Украины, которое было озвучено Североатлантическим альянсом в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения полуострова с РФ.
Обновлено в 16:05
Происшествия
В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком
Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 22:35
Общество
В Японии скоро запретят любое физическое наказание детей
Правительство Японии одобрило во вторник поправки к законодательству, которые запрещают во всех формах физические наказания детей как меру их воспитания.
Обновлено в 22:24
Политика
Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину
Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено в 19:00
Космос
В Москве обсудят возможность существования жизни на Венере
Миссия "Венера-Д" ("долгоживущая") планировалась к запуску в 2026 году с помощью ракеты "Ангара".
Обновлено в 20:14
Экономика
Дочка «РЖД» потратит 84 млрд рублей на покупку полувагонов
Порядка 30 тысяч полувагонов намерено приобрести дочернее предприятие РЖД Федеральная грузовая компания, сообщил ее гендиректор Виктор Воронович, передает РБК.
Обновлено в 21:18
Экономика
Трутнев: В ДФО запустили 40 проектов в области сельского хозяйства
К реализации более чем 40 проектов приступили приступили инвесторы на Дальнем Востоке, сообщил во вступительном слове на совещании "О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО" зампред председателя правительства РФ - полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.
Обновлено в 22:59
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено в 13:34
Политика
Трамп отдал четверть своей зарплаты МВБ США
Президент США Дональд Трамп пожертвовал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности страны.
Обновлено в 20:44
Футбол
Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения
Обновлено в 23:02
Армия и оружие
Сирийский солдат расписал стены оставленного боевиками тоннеля фресками
Муалля принимал участие в военной операции против боевиков в Джобаре, а теперь начал расписывать стены оставленного террористами тоннеля фресками, вырезанными в камне, глине и песке.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения
Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено в 12:44
Общество
Челябинского губернатора обвинили в антиконкурентных условиях
ФАС намерена передать в МВД и Генпрокуратуру решение по делу на 2,4 млрд рублей Федеральная антимонопольная служба России установила два антиконкурентных соглашения, заключенных между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост».
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
В США затопило авиабазу с «самолетами судного дня»
Отмечается, что база затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, кроме этого, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду.
Обновлено в 19:34
Авто
Водителям назначат выплаты за установку ГБО на автомобили
Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено в 11:02
Политика
Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.
Обновлено в 12:40
Политика
Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 21:11
Хоккей
«Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ
"Тампа" на своей площадке обыграла "Аризону" со счетом 4:1 и гарантировала себе победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), впервые выиграв Президентский кубок.
Обновлено в 22:19
Экономика
Профсоюзы выступают против возврата крабовых аукционов
Против возвращения крабовых аукционов выступает и Сахалинская областная организация профсоюза работников рыбного хозяйства, которая тоже собирается направить аналогичное обращение в Госдуму.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
Бразилия разрешила США запускать ракеты со своего космодрома
«Бразилия и США подписали соглашение, разрешающее коммерческое использование центра «Алкантара» в штате Мараньян», — сообщил он.
Обновлено в 22:49
Космос
РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей
Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.
Обновлено в 20:55
Политика
Макаревич осудил фанатов за радость от присоединения Крыма
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич обвинил своих поклонников в том, что после присоединения Крыма они кричали лозунг "Уракрымнаш".
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
В Крым перебросили ракетоносцы Ту-22М3 в ответ на ПРО США в Румынии
Минобороны России разместило в Крыму дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
Обновлено в 13:17