Экономика

Долги по зарплатам в России выросли на 7,1%Rambler News Service вчера в 09:04

Суммарная задолженность по зарплате в России (без учета субъектов малого бизнеса) по итогам июля 2019 года увеличилась на 182,9 млн рублей, или 7,1%, и по состоянию на 1 августа составила 2,75 млрд рублей, сообщает Росстат.
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