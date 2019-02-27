Долги граждан России перед банками превысили 14 трлн рублейREGNUM вчера в 15:58

Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн рублей. Самыми закредитованными регионами страны стали Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра.

с чего всё началось

Общая задолженность российских граждан перед банками достигла 14 трлн 86 млрд рублей. Об этом 26 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта.

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