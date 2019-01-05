Экономика
Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВП
Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВПВести.Ru09:28
Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП. В интервью украинскому телеканалу NewsOne сложившееся положение дел прокомментировал экономический и политический эксперт Владимир Дебой.
Вести.Ru09:28
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«Благодаря Международному валютному фонду эта копилка пополняется, но при этом растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам», — сказал Дебой в интервью телеканалу NewsOne.News.ruвчера в 23:26
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