Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%ТАСС вчера в 11:19
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
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Долг потребителей Северного Кавказа за газ перед «Газпромом» достиг 93,9 млрд рублей
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Десятки миллиардов рублей задолжал за бытовой газ Северо-Кавказский федеральный округ
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