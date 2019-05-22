Энергетика

Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%ТАСС вчера в 11:19

Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
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За Кавказом газ да газ: СКФО поставил рекорд по топливным долгам

Московский Комсомолецвчера в 14:26

Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%

ТАССвчера в 11:19

Долг потребителей Северного Кавказа за газ перед «Газпромом» достиг 93,9 млрд рублей

Rambler News Serviceвчера в 07:59

Долги за газ на Северном Кавказе выросли на 10,4%

Коммерсантъвчера в 09:07

Десятки миллиардов рублей задолжал за бытовой газ Северо-Кавказский федеральный округ

Эхо Москвывчера в 10:00

Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете «Газпрома»

Интерфаксвчера в 08:24

Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчёте «Газпрома»

Говорит Москвавчера в 09:00
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Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Культура

Розенбаум рассказал о «реальной угрозе национальной безопасности»

Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
Обновлено в 04:29
Экономика

Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 17:34
Шоу-бизнес

«Второй Чумак»: на могиле Началовой заряжают воду и крем

Обновлено в 02:58
Авто

Kia показала интерьер нового кроссовера для России

Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера B-сегмента, который приедет в Россию в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Выпускники российских школ отмечают последний звонок

Наступил самый волнительный и трогательный день для выпускников российских школ. Для них сегодня прозвенит последний звонок.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании

Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Появилось видео с места смертельного пожара в Кузбассе

Обновлено в 03:34
Наука

Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»

Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Вынесен первый приговор по делу об убийстве Гиви в ДНР

Обновлено вчера в 17:24
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Политика

Против Порошенко будет подано заявление об отмывании $300 млн

Ранее Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 02:32
Политика

Пушков: не осуществится «украинская мечта»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Общество

В московском районе Раменки появилась клумба с надписью «Собянин, уйди»

Обновлено в 04:02
Религия

Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:55
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Авто

Уникальная Волга, которая заставляет обернуться

Как утверждает владелец уникального автомобиля Евгений Гущин, доработки коснулись только внешности, «начинка» осталась заводской от ГАЗ-3102.
Обновлено в 02:55
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Елена Летучая покорила Каннский фестиваль роскошным декольте

Елена Летучая присоединилась к десанту российских звезд на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали

Обновлено в 04:16
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Культура

В Санкт-Петербурге открывается Международный книжный салон

23 мая в Санкт-Петербурге открывается Международный книжный салон.
Обновлено в 03:21
Политика

Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск

Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии

Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).
Обновлено в 04:59
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
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