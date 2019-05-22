Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%ТАСС вчера в 11:19
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
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Обвинения России в агрессивном поведении в Арктике, прозвучавшие со стороны США, нелепы и абсурдны, заявил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов 23 мая, сообщает РИА Новости.
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Другие специалисты предсказывают стагнацию автомобильного рынка в 2019 году.
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Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
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