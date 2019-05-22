Энергетика

Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%ТАСС вчера в 11:19

Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
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За Кавказом газ да газ: СКФО поставил рекорд по топливным долгам

Московский Комсомолецвчера в 14:26

Долги за газ на Северном Кавказе выросли на 10,4%

Коммерсантъвчера в 09:07

Десятки миллиардов рублей задолжал за бытовой газ Северо-Кавказский федеральный округ

Эхо Москвывчера в 10:00

Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%

ТАССвчера в 11:19

Долг потребителей Северного Кавказа за газ перед «Газпромом» достиг 93,9 млрд рублей

Rambler News Serviceвчера в 07:59

Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете «Газпрома»

Интерфаксвчера в 08:24

Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчёте «Газпрома»

Говорит Москвавчера в 09:00
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Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Футбол

Путин наградил Инфантино орденом Дружбы

Обновлено в 08:10
Происшествия

Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области

Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД

Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Политика

МИД РФ назвал нелепыми обвинения США в «агрессии» России в Арктике

Обвинения России в агрессивном поведении в Арктике, прозвучавшие со стороны США, нелепы и абсурдны, заявил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов 23 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:16
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

Захарова заявила о двойных стандартах Запада в отношении Сирии

По словам сотрудницы российского дипведомства, представители Запада демонстрируют двойные стандарты в рамках ситуации в Сирии.
Обновлено в 09:40
Авто

Volvo объявил об отзыве 79 автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Давление в 1,7 миллиона атмосфер, при котором гидрид лантана показывает сверхпроводимость, поддерживать слишком дорого.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Авто

Эксперты ожидают падение автомобильного рынка России

Другие специалисты предсказывают стагнацию автомобильного рынка в 2019 году.
Обновлено в 07:58
Финансы

Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей

Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Экономика

Орешкин раскритиковал Росстат за ошибку в данных по промпроизводству

"Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные", - объяснил свою позицию глава Минэкономразвития, отметив значимость независимой и объективной статистики, а также ее доступности для широкой аудитории.
Обновлено в 08:49
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Экономика

На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России

До революции Россия была одним из ведущих в мире экспортеров конопляного сырья, а посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли почти 1 млн га.
Обновлено вчера в 16:56
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Футбол

Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»

Обновлено в 03:36
Культура

Ruptly стало лидером среди СМИ по просмотрам на Youtube в Германии

Входящее в телесеть RT видеоагентство Ruptly заняло первое место среди новостных СМИ в Германии по количеству просмотров на Youtube в апреле.
Обновлено в 09:31
Общество

Умерла писательница Джудит Керр

Писательница Джудит Керр скончалась в Великобритании на 96-м году жизни. Она умерла в своём доме после непродолжительной болезни.
Обновлено в 07:42
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь

Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области.
Обновлено в 06:42
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