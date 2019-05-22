Энергетика
Кавказ задолжал за газ миллиарды рублейLenta.ru вчера в 10:01
Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
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