Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%ТАСС 11:19
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Долг потребителей Северного Кавказа за газ перед «Газпромом» достиг 93,9 млрд рублей
Rambler News Service07:59
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество
Как правильно выбрать кондиционер в квартиру
Есть разные виды кондиционеров, однако одни из самых популярных - напольные, также их называют мобильными и сплит-системами.
Обновлено в 09:22
Спорт
Колесников может завершить карьеру из-за тромбоза вены
Существует большая вероятность, что Колесников завершит спортивную карьеру.
Обновлено в 07:20
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
ВВС США развернули ракеты с боеголовками для уничтожения электроники
Крылатые ракеты, при помощи которых ВВС США будут уничтожать электронику противника, оснащены импульсными излучателями, которые по факту представляют собой что-то вроде мощных магнетронов, генерирующих радиоволны.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы
Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Польше смерч разрушил больше сотни зданий
Сильный смерч прошел по территории Польши в районе Войцехов близ города Люблина. Разрушены 120 зданий, 42 из них — жилые дома.
Обновлено вчера в 20:14
Технологии
Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Футбол
37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси»
Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.
Обновлено в 11:04
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Ракетные войска стратегического назначения начали получать комплексы "Авангард", заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
Обновлено в 07:33
Путешествия
Эксперты обозначили восемь основных тенденций в туризме
Индивидуальный подход и рост значения технологий продолжат определять основные «тренды» в туризме.
Обновлено в 05:47
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Общество
Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы «Френдзона»
Музыкальные клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка появилась в эффектных нарядах на Каннском фестивале
Фигуристка Татьяна Навка выбрала эффектные наряды для ковровой дорожки Каннского фестиваля, передает издание argumenti.ru.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Эксперт ООН считает, что риск ядерной войны очень высок
«Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», — подчеркнула она.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают
Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Экономика
Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%
Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
Обновлено в 04:36
Экономика
ЦБ РФ за квартал выявил более 50 мошенников на рынке форекс
В конце года (было выявлено) больше 220 компаний, которые занимались нелегальной форекс-деятельностью в РФ.
Обновлено в 11:12
Экономика
Суд лишил Qualcomm главной статьи дохода. Акции компании рухнули
В чем виновен Qualcomm Согласно решению суда, производитель микрочипов злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Apple представила новый MacBook Pro
Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 02:30
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
В Кремле назвали непозволительными ультиматумы США Турции по С-400
Москва считает непозволительными требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Травмированного Купера застукали вместе с Шейк
Обновлено в 10:55
Экономика
Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России
Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.
Обновлено в 10:07