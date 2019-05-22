Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчетеФедералПресс вчера в 08:58
Менеджеры газового поставщика представили уточненные данные по итогу 2018 года. Подход изменил представление о количестве средств, не перечисленных «Газпрому». В частности говорится о том, что на 1 1 января 2019 года регионы Северного Кавказа задолжали 93,9 млрд рублей.
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