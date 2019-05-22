Энергетика

Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчетеФедералПресс вчера в 08:58

Менеджеры газового поставщика представили уточненные данные по итогу 2018 года. Подход изменил представление о количестве средств, не перечисленных «Газпрому». В частности говорится о том, что на 1 1 января 2019 года регионы Северного Кавказа задолжали 93,9 млрд рублей.
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Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете «Газпрома»

Интерфаксвчера в 08:24

Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчёте «Газпрома»

Говорит Москвавчера в 09:00
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Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
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Лазарев оценил выступления своих оппонентов на «Евровидении»

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Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком

Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
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Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
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Кино

На экраны российских кинотеатров выходит фильм Гая Ричи «Аладдин»

В прокат российских кинотеатров выходит новый фильм «Аладдин» от британского режиссера Гая Ричи.
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Авто

На подходе на 99% российский электрокар Зетта

Обновлено вчера в 05:09
Экономика

Forbes назвал самые дорогие бренды мира

Американская компания Apple девятый год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих мировых брендов по версии журнала Forbes.
Обновлено в 03:30
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

ФСК в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35%

Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% — до 27,4 миллиарда рублей, следует из отчета ФСК.
Обновлено вчера в 05:07
Игры

Издатель Firewatch анонсировал мини-консоль с рукояткой

Внезапно разработчик и издатель Panic анонсировали желтую мини-консоль под названием PlayDate, на которой будет предустановлено 12 игр.
Обновлено в 03:00
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
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Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол

Президент «Нанта» насильно продал Эмилиано Салу в «Кардифф»

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что президент "Нанта" Вальдемар Кита переложил ответственность в гибели Салы на "Кардифф Сити".
Обновлено вчера в 23:10
Гаджеты

Британских операторов призвали усилить защиту прав потребителей

Комиссия и CMA заявили, что операторы «должны идти дальше, а не просто соблюдать опубликованные обязательства».
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Политика

SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США

Компания Space Exploration Technologies Илона Маска подала иск в Федеральный суд США против ВВС страны с требованием возобновить конкурс на $2,3 млрд по соглашениям о разработке американского аналога российского двигателя РД-180.
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье

Названы негативно влияющие на зрение продукты

Плохо влияет как на организм в целом, так и на зрение в частности так называемая мусорная еда: бургеры и хот-доги, чипсы, сухарики, сладости, газировка, соусы с большим количеством пищевых добавок и красителей.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка

В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
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Транспорт

«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево

Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
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Общество

В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

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В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
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Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
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Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе

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В России на людях протестируют первый отечественный препарат от рака

Клинические исследования при участии пациентов с раком желудка будут проводится в Москве, Омске, Ростове и Петербурге.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
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Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
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Экономика

Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»

Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
Обновлено 21 мая в 23:16
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