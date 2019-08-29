Экономика
Lenta.ruДолг россиян по налогам увеличился
Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает газета «Известия». Согласно документу, в 2018 году по сборам за имущество, землю и автомобили граждане России задолжали 194,3 миллиарда рублей.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
Космос
Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
Ранее в среду в Техасе компания SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship, аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.
РИА Новости 01:12
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Футбол
«Спартак»: Кононов понимает, как обыграть «Брагу»
Что касается состава «Спартака» на игру с «Брагой», то Кононов не стал уточнять, кто готовится, но и так известно, что опять не смогут выйти Ларссон и Тиль.
Bobsoccer вчера в 12:01
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском вчера в 03:20
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Культура
Напротив Мариинского театра поставят памятник Чайковскому
Невские Новости вчера в 14:45
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform вчера в 04:01
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:43
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Теннис
Серена Уильямс вышла в 3-й круг US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США.
Sport24.ru 00:14
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон крайне озабочен кражей Китаем технологий американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, который применил их для создания своего новейшего истребителя J-20.
Военное обозрение вчера в 11:14
Политика
Китай проведет военный парад в честь 70-летия КНР
Китай проведет военный парад в Пекине в честь 70-летия КНР.
ЭКД вчера в 23:06
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru вчера в 07:11
Происшествия
Песков назвал инцидент с полицейскими в Анапе отвратительным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поступок полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней девушки на пляже в Анапе, неприемлемым и отвратительным.
Краснодарские известия вчера в 10:25
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Политика
Путин перенес полпредство в ДФО на остров Русский
Напомним, в декабре прошлого года Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.
ФАН вчера в 10:40
Происшествия
В Новосибирске погибли люди в результате обрушения стены
Сегодня в Новосибирске произошло ЧП – в одноэтажном строении обрушились стены. В момент происшествия в здании находилось двенадцать человек.
Территория новостей вчера в 03:45
Армия и оружие
Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Кино
Объявлены лауреаты кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард»
Приз кинофестиваля "Золотой Сарматский лев" получили представители 42 стран.
РИА Новости вчера в 11:01
Происшествия
На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили пять детей
По разным данным, в больницы доставлены от 15 до 17 человек, среди них пять детей.
РИА Новости 01:01
Наука
Ученые: Смена партнеров не меняет динамику отношений
Канадские ученые в ходе 8-летнего исследования проверили теорию о том, что человек остается неизменным в своем отношении к условному партнеру даже при его смене.
Территория новостей вчера в 00:07
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Происшествия
Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми
В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru вчера в 09:08
Политика
Болтон оценил свой визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском вчера в 15:26
Общество
Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30