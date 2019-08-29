Экономика

Lenta.ruLenta.ruДолг россиян по налогам увеличился

Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает газета «Известия». Согласно документу, в 2018 году по сборам за имущество, землю и автомобили граждане России задолжали 194,3 миллиарда рублей.
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Долг россиян по налогам увеличился до 195 млрд рублей

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Долг россиян по налогам на имущество увеличился

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Россияне задолжали 195 млрд руб. по налогам на имущество

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Долг россиян по налогам увеличился

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Не спят спокойно: россияне стали хуже платить налоги на имущество

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
Космос

Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship

Ранее в среду в Техасе компания SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship, аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.
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Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
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Что касается состава «Спартака» на игру с «Брагой», то Кононов не стал уточнять, кто готовится, но и так известно, что опять не смогут выйти Ларссон и Тиль.
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Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
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Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
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Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Культура

Напротив Мариинского театра поставят памятник Чайковскому

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СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:43
Наука

Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России

Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Теннис

Серена Уильямс вышла в 3-й круг US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США.
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Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости вчера в 18:38
Армия и оружие

Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон крайне озабочен кражей Китаем технологий американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, который применил их для создания своего новейшего истребителя J-20.
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Политика

Китай проведет военный парад в честь 70-летия КНР

Китай проведет военный парад в Пекине в честь 70-летия КНР.
ЭКД вчера в 23:06
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
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Происшествия

Песков назвал инцидент с полицейскими в Анапе отвратительным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поступок полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней девушки на пляже в Анапе, неприемлемым и отвратительным.
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Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Армия и оружие

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Политика

Путин перенес полпредство в ДФО на остров Русский

Напомним, в декабре прошлого года Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.
ФАН вчера в 10:40
Происшествия

В Новосибирске погибли люди в результате обрушения стены

Сегодня в Новосибирске произошло ЧП – в одноэтажном строении обрушились стены. В момент происшествия в здании находилось двенадцать человек.
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Армия и оружие

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
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Кино

Объявлены лауреаты кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард»

Приз кинофестиваля "Золотой Сарматский лев" получили представители 42 стран.
РИА Новости вчера в 11:01
Происшествия

На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили пять детей

По разным данным, в больницы доставлены от 15 до 17 человек, среди них пять детей.
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Наука

Ученые: Смена партнеров не меняет динамику отношений

Канадские ученые в ходе 8-летнего исследования проверили теорию о том, что человек остается неизменным в своем отношении к условному партнеру даже при его смене.
Территория новостей вчера в 00:07
Здоровье

Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания

Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
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Происшествия

Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми

В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
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Армия и оружие

Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными

Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru вчера в 09:08
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Болтон оценил свой визит на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском вчера в 15:26
Общество

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
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