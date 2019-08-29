Экономика
Lenta.ruДолг россиян по налогам увеличился
Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает газета «Известия». Согласно документу, в 2018 году по сборам за имущество, землю и автомобили граждане России задолжали 194,3 миллиарда рублей.
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Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла
В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.
Журналистская правда вчера в 11:15
Происшествия
Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
Пострадавший при обрушении стены реконструируемой насосной станции в Новосибирске рабочий субподрядной организации идет на поправку, его состояние средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
РИА Новости 00:50
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Общество
Импортные органические продукты рискуют исчезнуть из магазинов России
С начала будущего года из российских магазинов могут исчезнуть все импортные продукты, которые имеют маркировку "органический".
Pravda.Ru вчера в 05:28
Гаджеты
Meizu представила Meizu 16S Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Вице-президент Meizu Technology Ван Чжицян на презентации смартфона Meizu 16s Pro заявил, что компания не планирует развивать смартфоны с вырезами в экране, а вместо этого она будет следовать своей концепции – узкие рамки, на которых размещена основная камера и динамик.
Astera вчера в 09:36
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Технологии
Уфимское предприятии ОДК модернизирует сборочное производство
В результате масштабной реконструкции сборочного производства уфимского «ОДК-УМПО» количество сборочных линий будет увеличено с двух до четырех, сообщила пресс-служба предприятия.
REGNUM 00:31
Кино
Появился трейлер постапокалиптического блокбастера «Аванпост»
Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.
Вокруг ТВ вчера в 23:01
Здоровье
В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество
Суд отказался обязать мэрию Москвы предоставить альтернативную площадку для шествия 3 сентября
Тверской суд Москвы отклонил иск помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой обязать мэрию предложить альтернативный вариант проведения шествия оппозиции 3 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Партии перемен».
Коммерсантъ вчера в 12:42
Футбол
ПСЖ отклонил предложение «Барселоны» по Неймару
По данным СМИ, после двух дней напряжённых переговоров ПСЖ отклонил предложение каталонского клуба по бразильцу.
Soccer.ru 00:52
Политика
Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США
Аргументы и Факты вчера в 18:44
Технологии
Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент
Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус вчера в 19:08
Религия
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы
По народным приметам, на Успение начинается бабье лето.
ГТРК Ока вчера в 03:00
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс вчера в 21:38
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Общество
Умер генерал ФСИН, один из создателей колонии «Белый лебедь»
За десять лет службы Сныцерева через исправительное учреждение прошли более пяти тысяч осужденных, также за данный промежуток развенчали почти 130 воров в законе, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 15:47
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС вчера в 13:00
Экономика
Объем «секретной» экономики РФ составил почти пять триллионов рублей
«Совершенно секретно»: Россия потратила в 2017 году из бюджета порядка 4,85 триллиона рублей на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты.
Совершенно секретно вчера в 02:39
Политика
Татарстан выступил против празднования свержения ига
В Татарстане не увидели «достаточных оснований» для признания стояния «памятной датой освобождения русских земель от ига ордынских ханов».
Дилетант 27 августа в 04:50
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform вчера в 04:01
Происшествия
Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми
Число погибших при обрушении дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло до восьми человек.
РБК 00:33
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия вчера в 20:03
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05