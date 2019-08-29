Экономика
Lenta.ruДолг россиян по налогам увеличился
Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает газета «Известия». Согласно документу, в 2018 году по сборам за имущество, землю и автомобили граждане России задолжали 194,3 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:37, Ашберн
Здоровье
Врачи: жизнь без слез становится короче
По мнению врачей, отсутствие слез укорачивает людям жизнь.
MedikForum.ru 21:03
Армия и оружие
NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru 22:58
Политика
Болтон оценил свой визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском 15:26
Общество
Во Владивостоке из-за ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации
Принято решение о сбросе воды из местных водохранилищ. По прогнозам, ливни во Владивостоке пока будут продолжаться.
Эхо Москвы 07:31
Общество
Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной
Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
Известия 17:01
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Здоровье
Какие продукты могут засорять сосуды, поведали эксперты
Эксперты поведали, какие продукты могут засорять сосуды.
Питерские заметки 04:52
Здоровье
В Нижнем Тагиле двух главврачей отстранили от работы из-за скандала с увольнениями хирургов
После скандала с массовым увольнением хирургов временно отстранены от должности главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев.
АН Между строк 14:46
Общество
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре после дождей превысил семь метров
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 703 сантиметров, сообщает правительство Хабаровского края.
Политика Сегодня 22:06
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в Сочи
Для телеведущей, которая чуть не потеряла сознание в ресторане, вызывали скорую помощь Телеведущей Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в Сочи, ей вызывали скорую помощь, передает "5 канал" со ссылкой на кинорежиссера и продюсера Рената Давлетьярова.
Аргументы и Факты 21:04
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей
Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
Будущее России. Национальные проекты 02:28
Происшествия
В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе
Восстановлено движение на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск в районе села Партизанского в Еврейской автономной области.
Российская газета 23:27
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Космос
Стала известна дата начала работ с участием робота «Федора» на МКС
Робот «Федор» приступит к своим обязанностям на Международной космической станции (МКС) не раньше четверга, 29 августа.
Известия вчера в 14:53
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Кино
Финальный трейлер фильма «Джокер» появился в Сети
Народные новости 17:43
Политика
Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США
Аргументы и Факты 18:44
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия 10:25
Финансы
Аргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга
Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.
РИА Новости 18:16
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Происшествия
В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку
Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
ВК Пресс вчера в 06:40
Происшествия
СК задержал трех человек по делу об обрушении здания в Новосибирске
Три человека задержаны по уголовному делу об обрушении стены здания в Новосибирске.
ФАН 10:34
Армия и оружие
На Ил-96 заменят иностранные системы связи на отечественные
RT на русском 21:14
Общество
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года.
РБК 23:28
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Экономика
Пуш-эффект: банки экономят до 80% при отмене SMS-уведомлений
Экономия до 80% Пуш-уведомления — всплывающие оповещения — современный и удобный способ информирования, считают в опрошенных "Известиями" кредитных организациях из топ-20.
Известия 17:02