Экономика
Lenta.ruДолг россиян по налогам увеличился
Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает газета «Известия». Согласно документу, в 2018 году по сборам за имущество, землю и автомобили граждане России задолжали 194,3 миллиарда рублей.
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За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты (документ есть у «Известий»). Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной эффективностью их взыскания.Известиявчера в 17:01
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