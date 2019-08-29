Экономика

News.ruNews.ruДолг россиян по налогам на имущество увеличился

Россияне в 2018 году по сборам за имущество, землю и автомобили задолжали 194,3 млрд рублей. В 2016 году эта сумма была равна 167,8 млрд рублей. За три года задолженность увеличилась на 16%.
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с чего всё началось

Не спят спокойно: россияне стали хуже платить налоги на имущество

За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты (документ есть у «Известий»). Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной эффективностью их взыскания.
Известиявчера в 17:01

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Долг россиян по налогам на имущество увеличился

News.ruвчера в 22:27

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У россиян выросла задолженность по имущественным налогам

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Долг россиян по налогам увеличился

Lenta.ruвчера в 21:47

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РЕН ТВвчера в 21:24

Не спят спокойно: россияне стали хуже платить налоги на имущество

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
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Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
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