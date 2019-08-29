За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты (документ есть у «Известий»). Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной эффективностью их взыскания.

с чего всё началось

Россияне в 2018 году по сборам за имущество, землю и автомобили задолжали 194,3 млрд рублей. В 2016 году эта сумма была равна 167,8 млрд рублей. За три года задолженность увеличилась на 16%.

Долг россиян по налогам на имущество увеличился

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