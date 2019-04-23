Экономика

«Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без теплаREGNUM 00:14

В результате многие дома в регионе могут остаться без отопления. По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.
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Правительство Хакасии об энергоотключениях: Власти делают все возможное

ИА Хакасия02:16

Компания «МРСК Сибири» ограничивает электроснабжение на 18 предприятиях ЖКХ в Хакасии

ТАСС00:26

Компания «МРСК Сибири» объявила о новой серии отключений в Хакасии

ФедералПрессвчера в 23:39

В Хакасии снова обещают обесточить объекты ЖКХ

Московский Комсомолец Хакасия00:45

«МРСК Сибири» анонсировала новые ограничения для потребителей в Хакасии

Интерфакс - Россиявчера в 22:50

«Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла

REGNUM00:14

Энергетики вновь предупредили об ограничениях электроснабжения в Хакасии

ПРАЙМвчера в 23:59
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Общество

В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Общество

Центр Севастополя остался без электричества

В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье

В Роспотребнадзоре разработали новый проект СанПиН по детскому питанию

Новый проект СанПиН предусматривает разработку отдельного меню для детей с хроническими заболеваниями, реализацию дополнительного питания для этой категории детей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:01
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Авто

Tesla собирается запустить беспилотное такси

Компания Tesla собирается запустить в Америке к 2020 году службу беспилотного такси.
Обновлено вчера в 20:43
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

Обновлено в 03:46
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Финансы

Рубль растет на открытии торгов

Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Был замечен первый серийный МиГ-35 для ВКС РФ

Обновлено в 03:10
Происшествия

СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
Обновлено в 03:13
Политика

Судьи Окружного суда Киева подали иск против Порошенко

Судьи Окружного административного суда Киева подали иск против действующего президента Петра Порошенко, главы Нацбанка и министра юстиции, обвинив их во вмешательстве и давлении.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке

Певец напомнил Харламову, что у того подрастает маленькая дочка Анастасия.
Обновлено в 03:00
Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»

Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес

Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии

Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 04:19
Общество

Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне

Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Политика

Назарбаев рассказал о подготовке к отставке

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о подготовке к своему решению об уходе в отставку.
Обновлено в 03:36
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

Если дачная теплица имеет капитальный фундамент, а ее перемещение без повреждения всей конструкции невозможно, такая постройка относится к недвижимости.
Обновлено в 04:22
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Обновлено в 02:32
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Происшествия

Мужчина получил пожизненное за убийство 3 человек в Карпинске

Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал «намозолившего глаза» Галкина

Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является Галкин, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.
Обновлено в 03:01
Политика

МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе не упомянуло о «принадлежащих Японии» Курильских островах.
Обновлено в 01:28
Политика

Вассерман: срок Зеленского закончится негодованием украинцев

Говоря о перспективах свежеиспеченного политика, Вассерман сказал, что Зеленский не случайно говорит о том, что идет на один президентский срок.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

В КНДР подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие

Путин посмотрит на спуск подлодки «Белгород»

Владимир Путин посетит судостроительный завод "Северная верфь" и примет участие в церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ, сообщали вчера в анонсе к поездке.
Обновлено в 04:06
Происшествия

На Шри-Ланке число жертв терактов возросло до 310

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек.
Обновлено в 00:23
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