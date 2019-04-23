Экономика
«Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без теплаREGNUM 00:14
В результате многие дома в регионе могут остаться без отопления. По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.
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«МРСК Сибири» анонсировала новые ограничения для потребителей в Хакасии
Интерфакс - Россиявчера в 22:50
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