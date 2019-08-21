Экономика
Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпамиREGNUM 07:54
Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели анализ данных Центробанка, других открытых источников и обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей).Общероссийский Народный Фронт05:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Бурятия вошла в топ-10 регионов России с наибольшим уровнем просроченной задолженности
Московский Комсомолец Улан-Удэ07:17
За год средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тысяч рублей
Агентство Строительных Новостей06:50
Эксперты ОНФ: Кредитная задолженность граждан с начала года выросла на 4,8% и составила 16,19 трлн рублей
Общероссийский Народный Фронт05:30
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:35, Ашберн
Общество
В Крыму нашли христианский храм Х века
Обновлено в 07:55
Политика
Трамп и Макрон договорились пригласить Путина на G7
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
Обновлено в 17:55
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Происшествия
Белорусский паралимпиец погиб в Австрии во время тренировки
Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на Министерство спорта и туризма, паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб в Австрии во время подготовки к чемпионату мира по академической гребле.
Обновлено в 17:00
Хоккей
Веренски надеется подписать контракт с «Коламбусом» на $ 15 млн
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски хочет подписать трёхлетний контракт с клубом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер.
Обновлено в 16:55
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Глава Пентагона: при продлении ДСНВ под него должны подпадать новейшие вооружения РФ
Министр обороны США Марк Эспер считает, что в случае продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в нем должны быть оговорены самые новые разработки РФ в оборонной сфере.
Обновлено в 19:20
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Космос
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала своего конкурента в США по размеру, что может иметь огромные последствия как для высокотехнологичной отрасли, так и для национальной безопасности, сообщает ЕНВ.
Обновлено 19 августа в 20:29
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Посетитель аквариума в тематическом парке Скансен в Стокгольме попал в больницу, после того как его укусил крокодил, однажды принадлежавший покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро.
Обновлено в 08:59
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование телефонов в школах
В документе, ссылаясь на международный опыт, говорится, что длительное время использование телефонов, в том числе, в школе, могут привести к нарушениям психики, а также ослаблению памяти и внимания.
Обновлено 19 августа в 01:45
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Общество
Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму
О жалобе министра культуры Владимира Мединского в Генпрокуратуру на подрядчиков строек культурных объектов, в которых заказчиком выступает подведомственное ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», РБК рассказал источник, близкий к министерству.
Обновлено в 17:00
Технологии
Компания Yzer Group из ОАЭ оценена в миллиард долларов
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Герасимов провел переговоры с американским коллегой
Первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили вопросы российско-американских отношений в военной области, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 12:43
Политика
Две российские станции мониторинга радиации возобновили работу
Обновлено вчера в 08:47
Технологии
Второй пилот: 5G запускают в «Москва-Сити» и на Воробьевых горах
Сотовые операторы начали тестировать 5G в столице –– в первые дни августа пилотную зону на Тверской открыл Tele2, а теперь две аналогичные –– в Москва-Сити и на Воробьевых горах –– запускает первым из сотовых компаний «большой тройки» «Мегафон».
Обновлено в 17:01
Общество
В работе Instagram снова произошел сбой
В работе социальной сети Instagram второй раз за неделю зафиксировали сбой.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
Западные эксперты оценили новый российский беспилотник
Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
Обновлено в 12:13