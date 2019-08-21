с чего всё началось

Армия и оружие США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

Армия и оружие Су-57Э положит конец монополии F-35 Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».

Происшествия Белорусский паралимпиец погиб в Австрии во время тренировки Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на Министерство спорта и туризма, паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб в Австрии во время подготовки к чемпионату мира по академической гребле.

Хоккей Веренски надеется подписать контракт с «Коламбусом» на $ 15 млн Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски хочет подписать трёхлетний контракт с клубом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер.

Футбол Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива» Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.

Армия и оружие Глава Пентагона: при продлении ДСНВ под него должны подпадать новейшие вооружения РФ Министр обороны США Марк Эспер считает, что в случае продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в нем должны быть оговорены самые новые разработки РФ в оборонной сфере.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Футбол Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.

Космос Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала своего конкурента в США по размеру, что может иметь огромные последствия как для высокотехнологичной отрасли, так и для национальной безопасности, сообщает ЕНВ.

Энергетика Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти» Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

Происшествия Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро Посетитель аквариума в тематическом парке Скансен в Стокгольме попал в больницу, после того как его укусил крокодил, однажды принадлежавший покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование телефонов в школах В документе, ссылаясь на международный опыт, говорится, что длительное время использование телефонов, в том числе, в школе, могут привести к нарушениям психики, а также ослаблению памяти и внимания.

Политика Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».

Происшествия Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.

Общество Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму О жалобе министра культуры Владимира Мединского в Генпрокуратуру на подрядчиков строек культурных объектов, в которых заказчиком выступает подведомственное ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», РБК рассказал источник, близкий к министерству.

Армия и оружие Герасимов провел переговоры с американским коллегой Первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили вопросы российско-американских отношений в военной области, сообщает Минобороны РФ.

Технологии Второй пилот: 5G запускают в «Москва-Сити» и на Воробьевых горах Сотовые операторы начали тестировать 5G в столице –– в первые дни августа пилотную зону на Тверской открыл Tele2, а теперь две аналогичные –– в Москва-Сити и на Воробьевых горах –– запускает первым из сотовых компаний «большой тройки» «Мегафон».

Общество В работе Instagram снова произошел сбой В работе социальной сети Instagram второй раз за неделю зафиксировали сбой.