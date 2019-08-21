Экономика
Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпамиREGNUM 07:54
Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели анализ данных Центробанка, других открытых источников и обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей).Общероссийский Народный Фронт05:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Бурятия вошла в топ-10 регионов России с наибольшим уровнем просроченной задолженности
Московский Комсомолец Улан-Удэ07:17
За год средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тысяч рублей
Агентство Строительных Новостей06:50
Эксперты ОНФ: Кредитная задолженность граждан с начала года выросла на 4,8% и составила 16,19 трлн рублей
Общероссийский Народный Фронт05:30
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
Футбол
ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом
Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Младенец скончался от грудного молока кормящей матери
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Фанаты сломали нос журналисту перед матчем «Краснодара» в Греции
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос»–«Краснодар».
Обновлено в 16:57
Игры
Denuvo создала новую DRM-защиту для игр на мобильных платформах
Компания Denuvo создала и презентовала новую DRM-защиту для игр, функционирующих на мобильных платформах.
Обновлено в 16:04
Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9%
«Роснефть» в первом полугодии 2019 года получила 325 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 07:02
Кино
Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено вчера в 15:00
Теннис
Шарапова и Серена Уильямс поучаствовали в совместной фотосессии
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поучаствовала в фотосессии вместе с ведущими теннисистками мира.
Обновлено в 15:21
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 выйдет под другим названием. Xiaomi больше не может использовать торговую марку Mix
В сопроводительном описании ситуации указано, что под названием Mix в Китае работает какой-то сервис, владельцы которого потребовали в судебном порядке запретить Xiaomi использовать эту торговую марку.
Обновлено в 08:20
Политика
Премьер Дании отказалась вступать в «словесную войну» с Трампом
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не намерена «вступать в словесную войну» с президентом США Дональдом Трампом после его отказа от визита в страну из-за вопроса с продажей Гренландии.
Обновлено в 16:10
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Общество
Восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки лекарств
Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что из ее списка за месяц скончались восемь детей, которые не получили необходимых лекарств, из-за того, что в России не зарегистрированы ряд зарубежных препаратов.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае
В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
Обновлено в 15:07
Хоккей
Брассар может перейти в «Эдмонтон»
Бывший нападающий «Эдмонтона», спортивный комментатор Жорж Ларак сообщил, что форвард Дерик Брассар может продолжить карьеру в «Ойлерс».
Обновлено в 06:36
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Политика
Киевский суд обязал завести дело на Порошенко и Климкина
В отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц заведено 11 уголовных дел.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Адвокат: следствие признало отсутствие Егора Жукова на видео с митинга
Адвокат Илья Новиков сообщил в среду эфире радиостанции "Эхо Москвы", что следствие согласилось с тем, что на видеозаписи с несанкционированного митинга 27 июля, где молодой человек махал руками и якобы руководил толпой, был снят не студент ВШЭ Егор Жуков, а другой человек.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Кино
Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс
В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Футбол
Получивший тяжелую травму полузащитник «Луча» успешно прооперирован
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно перенес операцию в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист пропустит от 1,5 до 3 месяцев.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Обновлено в 08:59
Политика
Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске
В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:59
Футбол
Представители Twitter встретятся с «Манчестер Юнайтед» из-за Погба
Представители популярной социальной сети Twitter встретятся с представителями «Манчестер Юнайтед» из-за ситуации с полузащитником Полем Погба.
Обновлено в 14:42
Политика
Трамп назвал себя избранным и пообещал заключить сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп в общении с журналистами заявил что, рано или поздно Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку, но на выгодных для первого условиях.
Обновлено в 13:30
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55