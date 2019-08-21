с чего всё началось

Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.

Футбол ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения.

Происшествия Фанаты сломали нос журналисту перед матчем «Краснодара» в Греции Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос»–«Краснодар».

Игры Denuvo создала новую DRM-защиту для игр на мобильных платформах Компания Denuvo создала и презентовала новую DRM-защиту для игр, функционирующих на мобильных платформах.

Энергетика Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9% «Роснефть» в первом полугодии 2019 года получила 325 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Кино Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.

Теннис Шарапова и Серена Уильямс поучаствовали в совместной фотосессии Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поучаствовала в фотосессии вместе с ведущими теннисистками мира.

Политика Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7 Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.

Гаджеты Xiaomi Mi Mix 4 выйдет под другим названием. Xiaomi больше не может использовать торговую марку Mix В сопроводительном описании ситуации указано, что под названием Mix в Китае работает какой-то сервис, владельцы которого потребовали в судебном порядке запретить Xiaomi использовать эту торговую марку.

Политика Премьер Дании отказалась вступать в «словесную войну» с Трампом Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не намерена «вступать в словесную войну» с президентом США Дональдом Трампом после его отказа от визита в страну из-за вопроса с продажей Гренландии.

Политика Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.

Общество Восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки лекарств Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что из ее списка за месяц скончались восемь детей, которые не получили необходимых лекарств, из-за того, что в России не зарегистрированы ряд зарубежных препаратов.

Происшествия Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.

Хоккей Брассар может перейти в «Эдмонтон» Бывший нападающий «Эдмонтона», спортивный комментатор Жорж Ларак сообщил, что форвард Дерик Брассар может продолжить карьеру в «Ойлерс».

Политика Киевский суд обязал завести дело на Порошенко и Климкина В отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц заведено 11 уголовных дел.

Происшествия Адвокат: следствие признало отсутствие Егора Жукова на видео с митинга Адвокат Илья Новиков сообщил в среду эфире радиостанции "Эхо Москвы", что следствие согласилось с тем, что на видеозаписи с несанкционированного митинга 27 июля, где молодой человек махал руками и якобы руководил толпой, был снят не студент ВШЭ Егор Жуков, а другой человек.

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

Кино Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.

Футбол Получивший тяжелую травму полузащитник «Луча» успешно прооперирован Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно перенес операцию в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист пропустит от 1,5 до 3 месяцев.

Политика Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.

Футбол Представители Twitter встретятся с «Манчестер Юнайтед» из-за Погба Представители популярной социальной сети Twitter встретятся с представителями «Манчестер Юнайтед» из-за ситуации с полузащитником Полем Погба.

Политика Трамп назвал себя избранным и пообещал заключить сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп в общении с журналистами заявил что, рано или поздно Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку, но на выгодных для первого условиях.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.