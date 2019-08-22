Финансы
Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпамиREGNUM вчера в 07:54
На конец июня общий объём задолженности домохозяйств оценивался в 121,1 млрд долларов, что на 13 млрд больше, чем в первом квартале 2019 года. Главным образом, растёт ипотечное и потребительское кредитование, отмечают аналитики.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:33, Ашберн
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Гаджеты
Вдвое дешевле. Nokia обещает дешевый 5G-смартфон
В свежем интервью Digital Trends директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) пообещал, что уже в следующем году в США будет выпущен куда более доступный Nokia 5G, который будет стоить примерно вдвое меньше существующих 5G-смартфонов.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Над Донецком подняли российские флаги
22 августа над Донецком начали развиваться российские флаги.
Обновлено в 01:03
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
Человек, который находился в каюте теплохода "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге, где в четверг утром произошел пожар, погиб, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Обновлено в 01:01
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Почти 400 человек не могут вылететь из Томска из-за тумана
Томская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено вчера в 22:45
Киберспорт
Команда из Перу вошла в топ-8 The International 2019
Единственный представитель Южной Америки команда Infamous в матче за место в восьмёрке сильнейших чемпионата мира по Dota 2 The International выиграла у североамериканской Newbee со счётом 2:1. Это лучшее достижение не только перуанской, но и всей южноамериканской доты.
Обновлено в 01:28
Музыка
Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал слова Лайме Вайкуле о конфликте с ним.
Обновлено в 01:07
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Энергетика
Газпрому на 40% увеличили квоту продаж газа через биржу
Правительство РФ на 40% увеличило Газпрому квоту продаж газа через биржу.
Обновлено в 01:20
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
РФ и Китай соберут Совет Безопасности ООН из-за ракет США
Россия и Китай инициировали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Главным вопросом станут американские разработки вооружения.
Обновлено 20 августа в 23:24
Политика
Трамп раскритиковал Данию за маленькие расходы на НАТО
Дания вкладывает лишь 1,35% ВВП в расходы НАТО на оборону, заявил Трамп.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54