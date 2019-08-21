Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.

Здоровье Роспотребнадзор советует беременным отказаться от поездок в Испанию Роспотребнадзор рекомендует беременным и планирующим беременность женщинам отказаться от поездок в Испанию из-за вспышки листериоза в этой стране.

Происшествия При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.

Политика Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8 Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.

Происшествия При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.

Общество В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Армия и оружие Россия и Китай потребуют осудить ракетные потуги США в Совбезе ООН Заседание начнется в 22:00 мск 22 августа в Совбезе ООН состоится внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.

Общество В «Роскачестве» выбрали лучшие электрические чайники Эксперты «Роскачества» провели исследование электрических чайников. Всего проверили 30 моделей объемом от одного до двух литров.

Кино Киану Ривз сыграет в продолжении «Матрицы» Канадский актер Киану Ривз появится в продолжении легендарного фильма «Матрица». Съемки четвертой части ленты стартуют в начале 2020 года.

Общество Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника» Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.

Авто Показаны изображения среднемоторного гиперкара Porsche 988 Vision Porsche 988 Vision, созданный независимыми дизайнерами, показывает, как может выглядеть новый суперкар от Porsche.

Политика На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций» Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Происшествия В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

Политика Додон подтвердил, что пригласил Шойгу в Молдавию Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, что пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу участвовать в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения республики от фашизма.

Шоу-бизнес Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы 21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.

Шоу-бизнес Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.

Армия и оружие Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России» Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».

Армия и оружие Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.

Наука Искусственный интеллект засечет аритмию за 10 секунд Исследование показало, что искусственный интеллект способен засечь опасную для жизни человека аритмию всего за 10 секунд.

Финансы «Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.