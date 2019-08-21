Экономика

Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпамиREGNUM 07:54

Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.
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