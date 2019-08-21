Экономика
Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпамиREGNUM вчера в 07:54
Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.
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Эксперты ОНФ: Кредитная задолженность граждан с начала года выросла на 4,8% и составила 16,19 трлн рублей
Общероссийский Народный Фронтвчера в 05:30
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За год средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тысяч рублей
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:02, Ашберн
Финансы
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
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Пушков оценил условия возврата России в G8
Странам Запада не следует ставить России какие-либо условия для возвращения страны в G8 («Большую восьмерку»).
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Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
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В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
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Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
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Экономика
Utair завершила реструктуризацию облигаций
На сегодняшний день Utair уже завершила реструктуризацию облигаций и ведёт обсуждение с банками условий реструктуризации кредитов, которые устроят все стороны, — гласит сообщение.
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Квентин Тарантино впервые станет отцом
Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.
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У Мамаева появились новые проблемы с законом
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Армия и оружие
Глава НАСА считает, что ядерный двигатель - будущее в освоении космоса
Глава НАСА Джим Брайденстайн сказал, что следующий гигантский скачок человечества может быть осуществлен с помощью двигателей на ядерной технологии следующего поколения.
Обновлено вчера в 06:15
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено вчера в 10:09
Космос
Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету
Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах
Обновлено вчера в 12:16
Футбол
Леонид Федун: Шюррле – номер один в нашей лиге и чемпион мира, Халк таковым не был
Московский клуб взял игрока в аренду на сезон.
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Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов
В ночь на 15 апреля 1912 года произошла одна из самых страшных катастроф 20 века.
Обновлено вчера в 23:48
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Футбол
«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина
Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Обновлено вчера в 13:22
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Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику
«Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет
В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
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Samsung Galaxy Note 10+ 5G испытали на прочность. Видео
Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который вышел пару недель назад.
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Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
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