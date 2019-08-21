Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.

Происшествия Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, ведется поиск предполагаемого преступника Там уточнили, что ЧП произошло на Касимовской улице (район Бирюлёво Восточное): неизвестный подошел к мужчине, облил его некой жидкостью. поджег и скрылся.

Наука В Китае планируют продавать клонированных котов В ближайшее время китайская компания собирается начать массовую торговлю клонированными котами. Волгоград, 21 августа / «Волга-Медиа.ру» /.

Общество Гороскоп на 22 августа. Займитесь самообразованием 22 августа рекомендуется заниматься самообразованием, а также посещать различные познавательные мероприятия, выставки или семинары.

Наука Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.

Политика Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.

Наука Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39% В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Происшествия В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.

Политика Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.

Общество Умер академик РАН Сергей Федотов Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.

Армия и оружие Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России» Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России".

Шоу-бизнес Валерий Меладзе переживает, что его средняя дочь резко похудела Вероятно, с наступлением взрослой жизни София и вовсе забыла о еде — за последнее время девушка сильно похудела.

Шоу-бизнес Гарри Галкин научил отца прятаться от папарацци Гарри Галкин научил отца прятаться от навязчивых папарацци в выкопанной в песке яме.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Общество Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми» В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Энергетика «Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».

Политика Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.