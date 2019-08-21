Экономика
Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпамиREGNUM 07:54
Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.
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За год средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тысяч рублей
Агентство Строительных Новостей06:50
Бурятия вошла в топ-10 регионов России с наибольшим уровнем просроченной задолженности
Московский Комсомолец Улан-Удэ07:17
Эксперты ОНФ: Кредитная задолженность граждан с начала года выросла на 4,8% и составила 16,19 трлн рублей
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:03, Ашберн
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Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, ведется поиск предполагаемого преступника Там уточнили, что ЧП произошло на Касимовской улице (район Бирюлёво Восточное): неизвестный подошел к мужчине, облил его некой жидкостью. поджег и скрылся.
Обновлено в 09:58
Наука
В Китае планируют продавать клонированных котов
В ближайшее время китайская компания собирается начать массовую торговлю клонированными котами. Волгоград, 21 августа / «Волга-Медиа.ру» /.
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Экономика
Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города
Правительство Москвы планирует повысить городской стандарт минимального дохода пенсионеров.
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Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
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Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
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В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.
Обновлено в 17:50
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
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Политика
Экс-президент Казахстана Назарбаев спел о любви к своей стране
Клип Назарбаева был опубликован в Instagram-аккаунте пресс-службы экс-президента.
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Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.
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Боломбой, скорее всего, не поможет сборной России на чемпионате мира
Баскетболист сборной России Джоэл Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира — 2019.
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В Японии продают СЖО и холодильник для смартфона
Обновлено в 18:40
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России".
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Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
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В Саратове загорелся жилой дом на площади 600 квадратов
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Шоу-бизнес
Валерий Меладзе переживает, что его средняя дочь резко похудела
Вероятно, с наступлением взрослой жизни София и вовсе забыла о еде — за последнее время девушка сильно похудела.
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Гарри Галкин научил отца прятаться от папарацци
Гарри Галкин научил отца прятаться от навязчивых папарацци в выкопанной в песке яме.
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Лесные пожары в Бразилии достигли рекордных масштабов
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Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
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Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
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Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
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Политика
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
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Космос
Уфолог нашел «египетский саркофаг» на фото Марса
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг (Scott Waring) при просмотре фото американского космического агентства (NASA) заметил изображение «египетского саркофага», сообщило издание The Sun.
Обновлено вчера в 17:55