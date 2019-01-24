Политика
Долг России перед Советом Европы оценили в €60 млнРБК 20:25
Как уточняет агентство, Сойни сообщил, что мая 2019 года (срок истечения президентства Финляндии в Совете Европы) Хельсинки рассчитывает найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, в том числе по выплате долга Москвы в размере €60 млн.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
Ранее глава МИД Финляндии, страны-председателя до мая в комитете министров Совета Европы, Тимо Сойни заявил РИА Новости на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Хельсинки рассчитывает до этого времени найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, а также по выплате долга Москвы в размере 60 миллионов евро.РИА Новости14:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 22:36, Ашберн
Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Обновлено в 18:20
Происшествия
Шесть больниц в Иркутске эвакуированы из-за угрозы минирования
Пациентов по меньшей мере шести больниц эвакуировали в Иркутске из-за сообщений о «минировании», сообщили в региональном Минздраве.
Обновлено в 21:03
Политика
Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись
Стрелки Часов Судного дня остались на отметке без двух минут до конца света, следует из сообщения «Бюллетеня ученых-атомщиков».
Обновлено в 19:53
Технологии
Apple уволила больше 200 сотрудников
Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено в 19:43
Общество
В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка
Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено в 20:24
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Общество
Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда
Новые факты и документы о блокаде Ленинграда Министерство обороны опубликовало к 75-летию освобождения города.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. После взрыва в здании начался пожар.
Обновлено в 13:11
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq
Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Космос
Ученые назвали новую теорию появления жизни на Земле
Обновлено в 03:02
Экономика
Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу
Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено в 21:36
Происшествия
Поиски пропавшего самолета с футболистом завершены
Полиция завершила поиски аргентинского форварда Эмилиано Сала, который был на борту самолета Piper PA-46 Malibu, исчезнувшего при перелете из Нанта в Кардифф.
Обновлено в 10:52
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России
Обновлено в 09:09
Экономика
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц
Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.
Обновлено в 06:37
Авто
Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200
Компания Toyota рассекретила специальную версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием Heritage Edition.
Обновлено в 05:18
Политика
Сорос назвал Си Цзиньпина самым опасным противником демократии
Миллиардер Джордж Сорос предупредил о серьезной опасности использования руководством авторитарных режимов, таких как Китай, искусственного интеллекта и назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым опасным противником демократических обществ.
Обновлено в 21:49
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Религия
Патриарх Кирилл считает, что аборты противоречат миссии врачей
Практика проведения абортов противоречит миссии врачей по спасению человеческих жизней, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой встрече со студентами и преподавателями медицинских и фармацевтических вузов России.
Обновлено в 09:40
Общество
Российские студенты назвали лучшими работодателями Google и «Яндекс»
Наиболее привлекательными работодателями российские студенты считают корпорации Google и «Яндекс», передает РБК.
Обновлено в 21:02
Политика
США отозвали часть своих дипломатов из Венесуэлы
США приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства в Каракасе, сообщает 24 января Associated Press со ссылкой на Госдепартамент.
Обновлено в 18:21
Экономика
Банк России запустит систему быстрых платежей 28 января
Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.
Обновлено в 06:24
Наука
Ученые нашли в Китае останки «утконоса» времен динозавров
Учёные проанализировали останки и сделали вывод, что это животное обитало в воде и внешне было практически неотличимо от современных утконосов.
Обновлено в 11:31
Наука
Генетики выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют
В общей сложности, британским генетикам удалось выделить тринадцать мелких мутаций, особенно сильно влиявших на то, останется ли человек худым после перехода на неправильную диету или отказа от занятий спортом.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход
Обновлено в 07:23
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Vivo представила смартфон без портов и отверстий
На днях Meizu представила смартфон, который отличается отсутствием физических кнопок и разъема для зарядного устройства.
Обновлено в 16:43
Политика
Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном
Обновлено в 07:32
Общество
Самая дорогая квартира в США продана за 238 миллионов долларов
Обновлено в 21:11
Космос
Космический грузовик «Прогресс» затопят в Тихом океане
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09», в настоящее время пристыкованный к МКС, в пятницу будет отстыкован, сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:42