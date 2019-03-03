Экономика
Долг КНДР перед Швецией превысил €260 млнКоммерсантъ вчера в 07:33
Долг Северной Кореи перед Швецией в 2019 году вырос до рекордных 2,8 млрд крон (€266 млн), заявил главный аналитик комитета по экспортным кредитам (EKN) Стефан Карлссон. Он рассказал, что еще в 1970-х КНДР заказала у Швеции тысячу автомобилей Volvo, но до сих пор не оплатила сделку.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Здоровье
Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян
Известный психиатр из центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT о самых распространенных психических расстройствах у россиян.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Пожар на судне на юге Москвы потушен
Обновлено в 06:19
Политика
Во Львове с третьей попытки снесли Монумент Славы советским воинам
Во Львове демонтировали Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На МКАД столкнулись около 40 автомобилей
На 59-м километре МКАД из-за сильного гололеда столкнулись 38 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 01:55
Политика
Сын погибшей от «Новичка» британки написал письмо Владимиру Путину
Сын британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году в результате отравления в Эймсбери, 20-летний Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором просит помочь в расследовании дела.
Обновлено в 01:59
Политика
Путин напомнил о гуманитарной миссии спорта
Обновлено в 06:45
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Хоккей
Хоккеисту «Спартака» Даугавиньшу диагностировали перелом ребер
Нападающему "Спартака" Каспарсу Даугавиньшу, который получил травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА, поставлен диагноз перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Общество
Москвичей 8 марта ждет плюсовая температура
Обновлено в 03:31
Политика
Захарова отругала британские СМИ за фейки про Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что британская пресса "отмечает" годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фейками.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 05:43
Политика
The Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР
Саммит США и КНДР во вьетнамском Ханое завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана, пишет газета The Times.
Обновлено в 03:31
Футбол
IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Матвиенко: Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу
Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Боливарианскую Республику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье в Москве на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Обновлено в 05:20
Политика
Transparency International: Украина может потерять безвиз с Евросоюзом
Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине заморозить безвизовый режим с ЕС и лишить финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Тверской области легковая машина врезалась в маршрутку
Легковая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом в Тверской области, восемь человек попали в больницу, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Забайкалье
Девять человек пострадали при столкновении маршрутного такси и легкового авто недалеко от села Могойтуй в Забайкальском крае.
Обновлено в 07:00
Политика
В ФРГ переживают за транзит газа через Украину после слов Новака
Москва ранее неоднократно поясняла, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Обновлено в 05:54
ЖКХ
Дорожные службы Петербурга очистили дороги после ночной метели на 80%
Дорожные службы Санкт-Петербурга очистили улицы и дороги от снега на 80% после метели, бушевавшей в ночь на 3 марта, тротуары города очищены на 75%, сообщил журналистам во вторник вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.
Обновлено в 06:58
Экономика
Стало известно, сколько россияне тратят на бензин
Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
«Настоящий убийца»: американские СМИ оценили российский автомат ШАК-12
Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 05:18
Политика
Ляшко спел в прямом эфире и пообещал поехать на «Евровидение»
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко спел две песни в эфире ток-шоу "Противостояние", сообщает телеканал NewsOne.
Обновлено в 05:44
Политика
Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии
Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле
Обновлено в 03:45
Спорт
СБР: решение по делу биатлонистки Васильевой примут до 5 марта
Спортсменку обвинили в пропуске трех допинг-тестов за последний год Решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой, которую обвинили в пропуске трех допинг-тестов, должны принять до 5 марта.
Обновлено в 06:59