Экономика

Долг КНДР перед Швецией превысил €260 млнКоммерсантъ 07:33

Долг Северной Кореи перед Швецией в 2019 году вырос до рекордных 2,8 млрд крон (€266 млн), заявил главный аналитик комитета по экспортным кредитам (EKN) Стефан Карлссон. Он рассказал, что еще в 1970-х КНДР заказала у Швеции тысячу автомобилей Volvo, но до сих пор не оплатила сделку.
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Долг КНДР перед Швецией превысил €260 млн

Коммерсантъ07:33
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