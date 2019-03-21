Экономика

Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублейВедомости вчера в 23:53

В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Читать в источнике
с чего всё началось

Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов

Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.
Коммерсантъвчера в 18:21

Подробнее о событии

Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»

Коммерсантъвчера в 21:59

Запуск южнокорейского спутника с помощью ракеты «Ангара-1.2» отложен

ТАССвчера в 21:54

В Центре имени Хруничева допустили возможность запуска «Ангары-А5» с коммерческим спутником

RT на русскомвчера в 21:49

Задолженность Центра им. Хруничева в прошлом году сократились на 31 млрд руб

Эхо Москвывчера в 21:06

Гендиректор Центра им. Хруничева оценил долг предприятия в 84 млрд руб

РБКвчера в 22:40

Глава центра Хруничева отчитался о миллиардных долгах предприятия

Газета.Ruвчера в 21:45

В Центре имени Хруничева долг предприятия оценили в 84 млрд рублей

Говорит Москва00:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Владимиру Путину прошение об отставке, сообщила пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе

Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
Обновлено в 07:36
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено 19 марта в 06:06
Экономика

МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%

Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Общество

Победительницу «Мисс Москва-2018» лишили короны и титула

Обновлено в 08:12
Технологии

В МГУ запустили «Атлас флоры России»

Проект «Атлас флоры России» запустили в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик

По мнению Тохтахунова, долги, которые образовались у Юли Началовой, помогут погасить друзья: "Надо будет - поможем".
Обновлено в 05:27
Кино

Третья часть приключений Билла и Теда выйдет в августе 2020 года

Продолжение культовой дилогии конца 80-х и начала 90-х выйдет в американский кинопрокат 21 августа 2020 года.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты

Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Бывший саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет колонии

Обновлено в 06:41
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Экономика

В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире

Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Общество

Гидрометцентр России прогнозирует жаркий август в Петербурге

В августе Петербург и Ленинградскую область накроет аномальная жара, прогнозирует Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Спорт

В Холменколлене состоится женский спринт

Всего в женском спринте заявлено 107 биатлонисток. Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене подойдет к концу в воскресенье, 24 марта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Крыму школьница умерла от отравления лекарством

Обновлено в 07:03
Спорт

Натан Чен лидирует после короткой программы на ЧМ, Коляда идет десятым

Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:12
Общество

Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года

До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Происшествия

На юго-востоке Москвы перекрыли дорогу из-за просевшего асфальта

Обновлено в 06:22
Транспорт

Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Здоровье

Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна

Обновлено в 07:08
Общество

Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО

Адвокат экс-студентки МГУ Варвары Карауловой попросил освободить ее по условно-досрочному освобождению.
Обновлено вчера в 14:08
Кино

Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино

Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное