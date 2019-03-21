Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублейВедомости вчера в 23:53

Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.

с чего всё началось

В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.

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