Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублейВедомости вчера в 23:53
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
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с чего всё началось
Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.Коммерсантъвчера в 18:21
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В Центре имени Хруничева допустили возможность запуска «Ангары-А5» с коммерческим спутником
RT на русскомвчера в 21:49
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