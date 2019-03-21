Экономика

Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублейВедомости вчера в 23:53

В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
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с чего всё началось

Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов

Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.
Коммерсантъвчера в 18:21

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Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»

Коммерсантъвчера в 21:59

Запуск южнокорейского спутника с помощью ракеты «Ангара-1.2» отложен

ТАССвчера в 21:54

В Центре имени Хруничева допустили возможность запуска «Ангары-А5» с коммерческим спутником

RT на русскомвчера в 21:49

Задолженность Центра им. Хруничева в прошлом году сократились на 31 млрд руб

Эхо Москвывчера в 21:06

Гендиректор Центра им. Хруничева оценил долг предприятия в 84 млрд руб

РБКвчера в 22:40

Глава центра Хруничева отчитался о миллиардных долгах предприятия

Газета.Ruвчера в 21:45

В Центре имени Хруничева долг предприятия оценили в 84 млрд рублей

Говорит Москва00:28
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Общество

Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде

Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Политика

СМИ сообщили о намерении Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено в 03:37
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Спорт

Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира

Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Политика

ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака

Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят в любимом платье

Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Якутии проходят массовые беспорядки из-за мигрантов

Изнасилование 36-летней местной жительницы мигрантом из Киргизии спровоцировало массовые беспорядки в Якутске.
Обновлено вчера в 14:44
Экономика

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Общество

Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан

В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 04:26
Музыка

Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, который был знаком с Юлией Началовой, напишет книгу об артистке.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Финансы

Россия начала размещение евробондов в евро и долларах

Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Экономика

Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом

Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие

Источник: Роскосмос готов адаптировать ракету «Союз-5» для «Морского старта»

Роскосмос поддержит проект "Морской старт" и адаптирует новую ракету-носитель среднего класса "Союз-5" для запуска по этой программе, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:18
Экономика

Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Врач Юлии Началовой отреагировал на сообщения о раке у певицы

Обновлено в 04:16
Политика

Володин отреагировал на новые санкции Украины против России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
Обновлено в 03:26
Происшествия

Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали

Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
Кино

Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище

Обновлено вчера в 13:50
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено вчера в 07:23
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон стала мамой в третий раз

Особенно трудным для Симпсон оказалось вынашивание третьего ребенка. За девять месяцев певица набрала порядка 40 лишних килограммов.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
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