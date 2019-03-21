Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублейВедомости вчера в 23:53
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
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Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.Коммерсантъвчера в 18:21
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В Центре имени Хруничева допустили возможность запуска «Ангары-А5» с коммерческим спутником
RT на русскомвчера в 21:49
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ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака
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Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
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Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
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Обновлено вчера в 14:44
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Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
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Общество
Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан
В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 04:26
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Композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, который был знаком с Юлией Началовой, напишет книгу об артистке.
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Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
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Армия и оружие
Источник: Роскосмос готов адаптировать ракету «Союз-5» для «Морского старта»
Роскосмос поддержит проект "Морской старт" и адаптирует новую ракету-носитель среднего класса "Союз-5" для запуска по этой программе, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
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Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
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Володин отреагировал на новые санкции Украины против России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
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Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали
Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
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Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
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Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
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Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
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