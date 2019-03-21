Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублейВедомости вчера в 23:53

Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.

с чего всё началось

В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.

Общество Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.

Экономика СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.

Политика Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.

Армия и оружие Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.

Происшествия ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Спорт Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Политика ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Шоу-бизнес Юлию Началову похоронят в любимом платье Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.

Происшествия В Якутии проходят массовые беспорядки из-за мигрантов Изнасилование 36-летней местной жительницы мигрантом из Киргизии спровоцировало массовые беспорядки в Якутске.

Экономика Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Общество Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.

Музыка Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой Композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, который был знаком с Юлией Началовой, напишет книгу об артистке.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Политика «Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.

Финансы Россия начала размещение евробондов в евро и долларах Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.

Экономика Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.

Армия и оружие Источник: Роскосмос готов адаптировать ракету «Союз-5» для «Морского старта» Роскосмос поддержит проект "Морской старт" и адаптирует новую ракету-носитель среднего класса "Союз-5" для запуска по этой программе, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Экономика Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.

Политика Володин отреагировал на новые санкции Украины против России Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".

Происшествия Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон стала мамой в третий раз Особенно трудным для Симпсон оказалось вынашивание третьего ребенка. За девять месяцев певица набрала порядка 40 лишних килограммов.

Экономика Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.