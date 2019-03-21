Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублейВедомости вчера в 23:53
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
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Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.Коммерсантъвчера в 18:21
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В Центре имени Хруничева допустили возможность запуска «Ангары-А5» с коммерческим спутником
RT на русскомвчера в 21:49
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Умер народный артист Анатолий Адоскин
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Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.
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Общество
В Москву вернется настоящая зима
Обновлено в 04:18
Общество
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Более трети (37%) россиян сообщили, что в течение года сталкивались с различными нарушениями своих прав потребителя, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
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Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ
Американская фигуристка Мэрайя Белл умышленно нанесла травму южнокорейской спортсменке Ынсу Лим во время раскатки перед исполнением короткой программы на проходящем в эти дни в японской Сайтаме чемпионате мира, сообщает Yonhap.
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Автономный рунет может замедлить развитие IoT в России
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ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома»
"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".
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Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами
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