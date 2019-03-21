Экономика
Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублейВедомости вчера в 23:53
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
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Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.Коммерсантъвчера в 18:21
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В Центре имени Хруничева допустили возможность запуска «Ангары-А5» с коммерческим спутником
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