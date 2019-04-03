Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с ПутинымГазета.Ru 11:01
Американский актер Дольф Лундгрен попросил устроить ему встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на режиссера и продюсера Александра Беланова.
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Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Политика
Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского
Обновлено в 09:07
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны
Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
Обновлено в 19:10
Кино
Предпродажи билетов на «Мстители: Финал» обошли «Звездные войны»
Меньше, чем за полдня, в 4 раза превзошли продажи «Аквамена» (2018 год) от DC, и в целом заняли первую позицию по продажам билетов за сутки, обойдя «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год).
Обновлено в 04:30
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Экономика
Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого Denizbank
Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.
Обновлено в 03:48
Общество
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram
В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Общество
Названы самые безопасные и опасные регионы России
Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено в 05:24
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»
Владимир Зеленский, являющийся лидирующим кандидатом на пост президента Украины, вызвал действующего президента страны Петра Порошенко на общественные дебаты, которые планируется провести на крупнейшем украинском спортивном стадионе «Олимпийский», сообщает «РБК».
Обновлено в 13:42
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера через суд добилась пенсии
Жительница Волгограда, муж которой погиб в Сирийской Арабской Республике, была вынуждена обратиться в суд, чтобы восстановить свои права и своих детей на соцвыплаты.
Обновлено в 10:59
Футбол
Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока
Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено в 08:35
Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко
Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования.
Обновлено в 05:57
Авто
Клон новой Chevrolet Captiva выйдет в продажу летом
Новый кроссовер MG Hector, мультимедийную составляющую которого представили накануне в Индии, поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 11:09
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 20:05
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Политика
Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения
Венесуэла выражает надежду на оказание поддержки со стороны России в вопросах надежного энергоснабжения в южноамериканской стране.
Обновлено в 18:55
Политика
Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве
Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено в 19:27
Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено в 18:17
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Наука
Найдена новая функция белков ядерной ламины
Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено в 04:59
Политика
Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко
Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
Обновлено в 20:30