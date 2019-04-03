Дольф Лундгрен попросил о встрече с ПутинымГазета.Ru 11:01

Американский актер Дольф Лундгрен попросил устроить ему встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на режиссера и продюсера Александра Беланова.

Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.

Общество Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Армия и оружие Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.

Кино Предпродажи билетов на «Мстители: Финал» обошли «Звездные войны» Меньше, чем за полдня, в 4 раза превзошли продажи «Аквамена» (2018 год) от DC, и в целом заняли первую позицию по продажам билетов за сутки, обойдя «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год).

Политика Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.

Происшествия В Японии снова арестован Карлос Гон Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.

Экономика Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого Denizbank Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.

Общество Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.

Общество Названы самые безопасные и опасные регионы России Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.

Футбол Пеле госпитализировали в Париже Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» Владимир Зеленский, являющийся лидирующим кандидатом на пост президента Украины, вызвал действующего президента страны Петра Порошенко на общественные дебаты, которые планируется провести на крупнейшем украинском спортивном стадионе «Олимпийский», сообщает «РБК».

Армия и оружие В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера через суд добилась пенсии Жительница Волгограда, муж которой погиб в Сирийской Арабской Республике, была вынуждена обратиться в суд, чтобы восстановить свои права и своих детей на соцвыплаты.

Футбол Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.

Армия и оружие ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.

Политика Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования.

Авто Клон новой Chevrolet Captiva выйдет в продажу летом Новый кроссовер MG Hector, мультимедийную составляющую которого представили накануне в Индии, поступит в продажу летом текущего года.

Политика Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.

Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

Политика Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения Венесуэла выражает надежду на оказание поддержки со стороны России в вопросах надежного энергоснабжения в южноамериканской стране.

Политика Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.

Шоу-бизнес Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Шоу-бизнес Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.

Наука Найдена новая функция белков ядерной ламины Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.