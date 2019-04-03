Культура

Дольф Лундгрен попросил о встрече с ПутинымГазета.Ru 11:01

Американский актер Дольф Лундгрен попросил устроить ему встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на режиссера и продюсера Александра Беланова.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
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Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу

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Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
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Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
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Карлоса Гона повторно арестовали в Японии

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
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Дарья Мельникова: «До рождения детей была жуткой эгоисткой»

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Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.
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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предложил обязать людей, планирующих завести собаку, сдавать специальные экзамены.
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Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

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ФК «Ростов» сыграл вничью в первом матче полуфинала Кубка России

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В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

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За аварию «Адмирала Эссена» расплатились месячным довольствием

Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.
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Дольф Лундгрен
Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер шведского происхождения, знаменитый благодаря ролям в боевиках 1980-х - 1990-х годов; мастер боевых искусств.
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