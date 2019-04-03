Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с ПутинымГазета.Ru 11:01
Американский актер Дольф Лундгрен попросил устроить ему встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на режиссера и продюсера Александра Беланова.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Обновлено в 19:27
Общество
NPR: в США прекратят научные эксперименты над кошками
Министерство сельского хозяйства США объявило о завершении неоднозначной исследовательской программы, которая на протяжении десятилетий привела к гибели тысяч кошек, говорится в материале National Public Radio.
Обновлено в 09:40
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41
Кино
Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова
Обновлено в 08:18
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:08
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Происшествия
К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Карлоса Гона повторно арестовали в Японии
Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено в 21:08
Политика
Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве
Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.
Обновлено в 19:04
Общество
Кинологи предложили ввести экзамены для желающих завести собаку
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предложил обязать людей, планирующих завести собаку, сдавать специальные экзамены.
Обновлено в 11:59
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Общество
Прокурор считает работу по вывозу мусора в Вольске отвратительной
Черников в очередной раз напомнил, что обеспечение населения коммунальными услугами, к которым с недавнего времени стал относиться и вывоз мусора, это полностью полномочия органов власти.
Обновлено в 11:00
Футбол
ФК «Ростов» сыграл вничью в первом матче полуфинала Кубка России
Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью — 2:2 — с московским «Локомотивом» в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 16:56
Авто
Группа ГАЗ может потерять права на название «Победа»
Обновлено в 12:01
Общество
Гороскоп на 4 апреля: Козерогам советуют не смешивать дружбу и работу, а Водолею уступить начальству
Звезды гороскопа говорят, что делать этого не следует, иначе Козерог будет жалеть.
Обновлено в 11:57
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Хоккей
Все только начинается: СКА сравнял счет в серии с ЦСКА
Хоккеисты петербургского СКА на своем льду обыграли московский ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ со счетом 3:1 и сравняли счет в серии - 2-2.
Обновлено в 15:16
Политика
В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО
В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 20:24
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Политика
МИД ответил на заявление НАТО по Керченскому проливу
В МИД России считают, что заявления НАТО по Керченскому проливу связаны со вторым туром президентских выборов на Украине.
Обновлено в 13:34
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом".
Обновлено в 17:48
Авто
McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer
Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
Обновлено в 13:13
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 21:43
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
За аварию «Адмирала Эссена» расплатились месячным довольствием
Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.
Обновлено в 18:16