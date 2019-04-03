Дольф Лундгрен попросил о встрече с ПутинымГазета.Ru 11:01

Американский актер Дольф Лундгрен попросил устроить ему встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на режиссера и продюсера Александра Беланова.

Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

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