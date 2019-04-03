Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с ПутинымГазета.Ru вчера в 11:01
Американский актер Дольф Лундгрен попросил устроить ему встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на режиссера и продюсера Александра Беланова.
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Представитель Лундгрена опроверг информацию о творческих планах актёра в России
RT на русскомвчера в 15:07
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева уже неделю отдыхает в Алуште и проходит там оздоровительные процедуры.
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Политика
Украинская телекомпания назвала дебаты на стадионе незаконными
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) назвала дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, предложенные кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, незаконными.
Обновлено вчера в 20:55
Кино
Человека‐паука из «Мстителей» заставили сниматься без сценария
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Украинский радикал призвал «агентов сатаны» голосовать за Порошенко
Всех "агентов сатаны", отдавших свой голос за шоумена Владимира Зеленского, следует любым способом заставить проголосовать за идущего на второй срок Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
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Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 апреля сгорели сразу восемь автомобилей, пишет портал Е1.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Венесуэла заявила о надежде на помощь России в сфере энергоснабжения
Венесуэла надеется на поддержку России в вопросах надежного энергоснабжения в республике.
Обновлено вчера в 20:59
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»
Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено вчера в 13:25
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено вчера в 01:19
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено вчера в 02:27
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу
Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Гороскоп на 4 апреля: Козерогам советуют не смешивать дружбу и работу, а Водолею уступить начальству
Звезды гороскопа говорят, что делать этого не следует, иначе Козерог будет жалеть.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Украина запретила нерегулярное авиасообщение с Россией
По словам главы МВД Арсена Авакова, решение было принято после того, как в Москву прилетел кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил с призывом к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд провести обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций и контрмер России после произошедшего ранее уничтожения 72 тонн эстонской кильки на территории РФ.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье
В известной гимназии на Ямале детей отправляют к врачам из-за учителя, больного туберкулезом
«Зимой этого года выяснилось, что он болен туберкулёзом, и теперь всем учащимся школы нужно пройти срочное внеплановое обследование в тубдиспансере», — сообщил источник.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой
Чемпионат по вольной борьбе в одной из спортивных школ Чечни завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram-аккаунте chechnya_life.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Пушков: Зеленский дерзко поставил Порошенко на место ультиматумом
Актер и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский «дерзко и грамотно» поставил своего соперника, действующего президента страны Петра Порошенко на место, выдвинув ему ультиматум о публичных дебатах, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»
В Сети появились кадры с места гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также ее сослуживца Александра Милютина.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 11:05
Политика
В США демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет
Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил официально запросил налоговые декларации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных
Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 15:49