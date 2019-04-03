Дольф Лундгрен хочет встретиться с ПутинымРИА Новости 09:38

Ранее генеральный директор кинокомпании "Грифон фильм" Беланов сообщил, что Лундгрен приедет в Крым для участия в съемках нового фильма о Великой Отечественной войне. По его словам, актер принял приглашение сняться в двух частях кинотрилогии "Приговоренные к подвигу".

Происшествия В Японии снова арестуют Карлоса Гона Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.

Экономика На дороги выделили еще 70 миллиардов рублей Деньги пойдут на ремонт уникальных мостов, строительство обходов городов и путепроводов Правительство выделило более 70 млрд руб. на дорожные нужды в регионах.

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.

Политика Британские парламентарии поддержали законопроект о продлении Brexit Если второй законопроект будет одобрен, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.

Политика Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко ответила на требования, которые выдвинула команда лидера президентской гонки Владимира Зеленского действующему главе государства Петру Порошенко.

Армия и оружие Ливийский Триполи привел свои войска в состояние готовности В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.

Политика Кремль получил запрос Эстонии по поводу встречи Кальюлайд с Путиным Российская сторона получила запрос от Эстонии по поводу встречи главы этой страны с президентом РФ Владимиром Путиным.

Экономика ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в шторм В конце марта Конюхов пережил в Тихом океане девятибалльный шторм. Выжить ему помогло то, что он привязал себя ко дну лодки.

Общество МВД назвало самые опасные регионы России Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.

Интернет Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.

Шоу-бизнес Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.

Происшествия Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.

Политика Зеленский высказался по «русскому вопросу» Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

Авто Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года Сроки выхода серийной версии Mercedes-Benz GLB пока не сообщаются, но, как предполагают инсайдеры, «в серию» новинку могут запустить в конце этого или в начале следующего года.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал» Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».

Политика Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения Венесуэла выражает надежду на оказание поддержки со стороны России в вопросах надежного энергоснабжения в южноамериканской стране.

Происшествия Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован В 2 − 3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).