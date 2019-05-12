Политика

Документы об убийстве Петлюры рассекретили на УкраинеNews.ru 09:32

Киев рассекретил документы об убийстве националиста Симона Петлюры. Бумаги предали огласке в честь 100-летия образования Украинской народной республики (УНР). Гриф секретности снят по распоряжению отраслевого государственного архива Службы внешней разведки (СВР) Незалежной.
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Архив СВР Украины рассекретил документы об убийстве Петлюры

РБК17:25

Рассекречены данные об убийстве Петлюры

Вести.Ru09:22

Служба внешней разведки Украины рассекретила материалы убийства Симона Петлюры

Эхо Москвы15:03

Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

Телеканал 360°12:19

Рассекречены документы о смерти Петлюры

Газета.Ru10:31

Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

Коммерсантъ15:58

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

ТАСС09:07
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Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо

Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение

В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Обновлено в 04:08
Авто

Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского авто

Модель имеет оригинальную внешность, обладатели Vesta SW Cross не продадут авто из-за его дизайна, отмечают журналисты.
Обновлено в 18:00
Здоровье

Детский кардиолог назвал главные причины смертей на уроках физкультуры

Обновлено в 04:03
Транспорт

Новосибирцы жалуются на бастующих водителей маршрутки №10

Обновлено в 21:23
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Мужчина украл медную проволоку из строящегося собора

Во Владивостоке мужчина украл медную проволоку из строящегося собора. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 21:24
Космос

Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года

Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.
Обновлено вчера в 21:29
Авто

Эксперты назвали худшие модели авто в РФ

Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Общество

Голикова выступила против сокращения майских праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено в 20:26
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Кино

В Севастополе открылся международный кинофестиваль «Победили вместе»

Пятнадцатый международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" торжественно открылся в Севастополе.
Обновлено в 14:03
Происшествия

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»

«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено в 22:43
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено в 17:08
Происшествия

В Уэльсе легкомоторный самолет упал на автодорогу

Легкомоторный самолет упал на автодорогу A-40 недалеко от валлийского города Абергавенни в графстве Монмутшир.
Обновлено в 10:07
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 14:34
Экономика

Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

День Черноморского флота: моряки отмечают профессиональный праздник

Обновлено в 21:32
Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Армия и оружие

«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Политика

Зеленского призвали публично присягнуть националистам

Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
Обновлено в 22:24
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Гаджеты

Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу

Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 17:08
Культура

«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН

Обновлено в 22:20
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Симон Васильевич Петлюра
Украинский военный и политический деятель, глава Директории Украинской народной республики в 1919-1920 годах, Главный атаман войска и флота.
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Украинская Народная Республика
Государство в Европе
Государственное образование в федеративной связи с Российской Республикой, провозглашённое III Универсалом Украинской Центральной рады 20 ноября 1917 года, после свержения Временного правительства России.
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