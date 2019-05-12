Документы об убийстве Петлюры рассекретили на УкраинеNews.ru 09:32

Киев рассекретил документы об убийстве националиста Симона Петлюры. Бумаги предали огласке в честь 100-летия образования Украинской народной республики (УНР). Гриф секретности снят по распоряжению отраслевого государственного архива Службы внешней разведки (СВР) Незалежной.

Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине

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