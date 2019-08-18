Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в СетиИзвестия вчера в 22:11

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Известиявчера в 22:11

Экс-депутат Рады опубликовал данные о преступлениях ВСУ в Донбассе

РБК03:27

Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

РИА Новости01:52

Экс-депутат Верховной рады разместил в Сети документы о преступлениях ВСУ

Телеканал 360°вчера в 22:53

На Украине опубликовали секретные документы о преступлениях силовиков в Донбассе

URA.Ru01:57

Секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

News.ruвчера в 13:59

Опубликованы секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Lenta.ruвчера в 13:06
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
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Зинченко прервал рекордную серию побед в АПЛ

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче второго тура чемпионата Англии.
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Футбол

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Игры

Fallout 76 – Экспедиция в Убежище 94 готовится к отправке

В Убежища 94 пользователей ждет немало опасностей, поэтому желательно предварительно собрать группу из четырех хорошо вооруженных покорителей пустоши 50+ уровня.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадали

Обновлено в 03:29
Футбол

Жардим пообещал создать конкурентоспособный «Монако»

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал разгромное поражение от "Меца" во втором туре чемпионата Франции (0:3).
Обновлено в 03:19
Политика

Порошенко назвал «страхи» России

В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет

Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Теннис

Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры

Обновлено вчера в 18:27
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов поддержал Кормье после поражения

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поддержал одноклубника Даниэля Кормье, который уступил на UFC 241 титул чемпиона в тяжелой весовой категории в поединке со Стипе Миочичем.
Обновлено в 02:10
Политика

Дипломат рассказал о потере Украиной признаков государственности

17 августа бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко спрогнозировал потерю Киевом нескольких регионов помимо Крыма и Донбасса.
Обновлено в 00:22
Политика

Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля

В Одессе правоохранительные органы задержали владельца отеля "Токио Стар", где произошел пожар, Вадима Черного, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

В Свердловской области Lexus наехал на толпу людей

Обновлено в 02:12
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Здоровье

Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь

Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить количество несчастных случаев.
Обновлено в 02:27
Путешествия

Составлен топ-10 российских курортов для отдыха с детьми в сентябре

В список вошли крымские и краснодарские города Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 курортов на черноморском побережье России популярных у туристов с детьми в сентябре.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

National Interest оценил развитие российского флота

В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Транспорт

В Екатеринбурге после Дня города вывезли 450 кубометров мусора

Коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга около 450 кубометров мусора после окончания мероприятий, посвящённых Дню города.
Обновлено в 03:05
Общество

Виталий Кличко: «Не все могут посмотреть в завтрашний день. Я могу»

Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Стало известно, как израильские F-35 обманывают C-300 и С-400

Израильские F-35 успешно обманывают сирийские С-300 и российскиеС-400.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика

В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Галкин вырастил тыквы на огороде в Юрмале

Обновлено вчера в 06:12
Кино

Режиссер «Тора 4» провел переговоры с Райаном Гослингом

Обновлено вчера в 08:12
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