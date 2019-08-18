с чего всё началось

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Здоровье Жители Кимовска сделали «Шаг к здоровью» Жители Кимовска сделали «Шаг к здоровью» Выездную лабораторию экспресс-диагностики и врача-терапевта посетили в субботу, 17 августа, более 100 человек.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

Гаджеты Навороченный бюджетник Redmi Note 8 Pro застукали в руках пользователя Информацией поделился известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) в своём аккаунте в Twitter, опубликовав живые фото в руках у пользователя.

Политика МИД Ирана резко раскритиковал действия США на северо-востоке Сирии Иран обеспокоен созданием США зоны безопасности на северо-востоке Сирии, действия США являются посягательством на территориальную целостность и суверенитет САР, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Общество Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.

Армия и оружие В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Шоу-бизнес Алена Водонаева решила продать всю недвижимость ради своей мечты Телеведущая объявила, что готовится к переезду. Алена Водонаева рассказала о том, что планирует уже скоро переехать в новую квартиру.

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Космос В США построят самый большой роботизированный военный корабль ВМС планируют строить по два корабля в год в течение пятилетнего периода. Таким образом LUSV станут самыми большими беспилотными кораблями.

Происшествия В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.

Происшествия В центре Новосибирска загорелся ресторан Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.

Происшествия Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от сотрудников СБУ В Сети появилось видео побега "короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Происшествия Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Политика В Москве пройдет несколько протестных акций Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.