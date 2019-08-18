Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в СетиИзвестия вчера в 22:11
Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook сканы документов, которые, по его утверждению, являются секретными и свидетельствуют о росте количества преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения в Донбассе.Lenta.ruвчера в 13:06
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