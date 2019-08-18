Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в СетиИзвестия вчера в 22:11

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook
 сканы документов, которые, по его утверждению, являются секретными и свидетельствуют о росте количества преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения в Донбассе.
Lenta.ruвчера в 13:06

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Стрелков рассказал об отношении Зеленского к преступлениям ВСУ в Донбассе

URA.Ru07:16

Опубликованы секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Lenta.ruвчера в 13:06

Экс-депутат Рады опубликовал данные о преступлениях ВСУ в Донбассе

РБК03:27

Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

РИА Новости01:52

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Известиявчера в 22:11

Секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

News.ruвчера в 13:59

Экс-депутат Рады опубликовал информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе

Газета.Ru06:12
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Обновлено в 06:23
Единоборства

Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне

Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине

Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
Обновлено в 03:53
Экономика

Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Гаджеты

Первые фото смартфона Xiaomi Redmi опубликовали в Сети

Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi от китайской компании были опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Обновлено вчера в 06:53
Политика

Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой

Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.
Обновлено в 06:42
Политика

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства

Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Политика

Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Происшествия

За попавшим в ДТП в Москве туристическим автобусом числятся 30 штрафов

Обновлено в 08:10
Футбол

Эксперт: Матюнин заслуживает отстранения за ошибки в матче между «Зенитом» и «Ахматом»

Алексей Матюнин должен быть отстранен от судейства на несколько матчей после допущенных ошибок в матче шестого тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом".
Обновлено в 06:07
Политика

Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград

«Наш президент и Верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи с Шойгу.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

Иорданские F-16 разлетаются по частным армиям

Обновлено в 08:18
Энергетика

Энергетика мусора получила новый стимул от государства

Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
Обновлено в 06:08
Авто

Американцы представили кемпер на базе Porsche 911

Специалисты ателье Kelly-Moss Road из Винконсина кемпер 911 со спальным местым крыше.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета под Самарой

Обновлено в 07:20
Политика

У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты

В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо первенца

Первенец Овечкина и Шубской появился на свет 18 августа 2018 года. Его назвали Сергеем – в честь погибшего старшего брата хоккеиста.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле.
Обновлено в 07:38
Футбол

«Фортуна» Кошелева уступила «Виллем II»

«Виллем II» на выезде обыграл «Фортуну» (3:2) в матче третьего тура чемпионата Голландии. В составе хозяев дубль сделал Виталий Дамашкан.
Обновлено в 08:13
Политика

Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке

Супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке.
Обновлено в 07:27
Футбол

Рамос прокомментировал работу VAR в моменте с удалением Модрича

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал эпизод победного для его команды матча с "Сельтой" (3:1), в котором полузащитник "сливочных" Лука Модрич был удален с поля после того, как рефери встречи воспользовался услугами системы видеопомощи арбитрам (VAR), передает Sport.es.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию Высоцкую

Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Футбол

Андре Шюррле: «Мы обязаны сделать все, чтобы не подвести фанатов в матче с ЦСКА»

Форвард московского «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА в рамках 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Самаре загорелось мазутное озеро

В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Девушка выжила после падения под поезд в московском метро

Обновлено в 06:57
Происшествия

На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок

Обновлено в 06:45
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