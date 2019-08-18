с чего всё началось

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Единоборства Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

Политика Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.

Экономика Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Гаджеты Первые фото смартфона Xiaomi Redmi опубликовали в Сети Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi от китайской компании были опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Политика Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.

Политика Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321 Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

Футбол Эксперт: Матюнин заслуживает отстранения за ошибки в матче между «Зенитом» и «Ахматом» Алексей Матюнин должен быть отстранен от судейства на несколько матчей после допущенных ошибок в матче шестого тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом".

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Авто Американцы представили кемпер на базе Porsche 911 Специалисты ателье Kelly-Moss Road из Винконсина кемпер 911 со спальным местым крыше.

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Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

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