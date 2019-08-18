с чего всё началось

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Армия и оружие Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.

Происшествия Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.

Гаджеты Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов Компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Redmi 7. Телефон подешевел до 99 долларов.

Теннис Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.

Футбол Эшли Коул объявил о завершении карьеры Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

Общество Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Происшествия Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.

Кино Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.

Кино Осенью завершится работа над фильмом «Вратарь галактики» Съемки ленты под руководством российского режиссера Джаника Файзиева продолжаются с 2017 года.

Происшествия Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Перми В Минздраве рассказали, что восемь пострадавших в ДТП с автобусом, протаранившим стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии, сообщает на сайте ведомства.

Происшествия В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.

Политика Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.

Авто Первый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии Японская автомобилестроительная компания Mazda готовится к запуску своего первого электрокара, и, похоже, в сети Интернет появились первые снимки этого авто, появившегося на улицах Норвегии.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.

Политика Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Кино Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.

Авто Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco GTE 1200-сильный суперкар Draco GTE получит керамические тормоза Brembo, подвеску Öhlins и шасси Fisker Karma.

Происшествия В Москве живодер привязал собаку к едущей машине В Москве очевидцы сняли на видео издевательства над собакой: на 37-м километре трассы живодер на автомобиле тащил за собой привязанного к транспортному средству хромого алабая.

Шоу-бизнес Старший сын Валерии женился втайне от матери Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.

Наука Инженеры из Нидерландов разработали уникальный двухвостый авиалайнер Конструкторы из Нидерландов представили новый проект, разработав уникальный двухвостый авиалайнер.

Происшествия На Украине задержали избившего ветерана АТО видеоблогера Видеоблогер Артур Сороченко задержан в украинском Николаеве за избиение в Хмельницком ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО).