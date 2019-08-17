с чего всё началось

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

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Происшествия Автобус с туристами врезался в столб в Москве На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

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Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый рейс В воскресенье новый аэропорт Саратова — «Гагарин» — принял свой первый — тестовый — пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».

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