Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в СетиИзвестия вчера в 22:11

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook
 сканы документов, которые, по его утверждению, являются секретными и свидетельствуют о росте количества преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения в Донбассе.
Lenta.ruвчера в 13:06

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На Украине опубликовали секретные документы о преступлениях силовиков в Донбассе

URA.Ru01:57

Экс-депутат Рады опубликовал данные о преступлениях ВСУ в Донбассе

РБК03:27

Опубликованы секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Lenta.ruвчера в 13:06

Экс-депутат Верховной рады разместил в Сети документы о преступлениях ВСУ

Телеканал 360°вчера в 22:53

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Известиявчера в 22:11

Секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

News.ruвчера в 13:59

Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

РИА Новости01:52
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
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